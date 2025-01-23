الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، فصل جديد في محاكمة المتهمة بقتل الطفلة مكة وتقطيع جثتها إلى أشلاء بمنشأة القناطر

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة الجيزة اليوم الخميس، محاكمة المتهمة بقتل  الطفلة مكة التي لم تكمل عامها السادس، في منشأة القناطر.

 

وكشفت التحقيقات أنه عُثر على أجزاء من جثة المجني عليها داخل كرتونة في شقة سكنية بمنطقة وردان، بعد أن اختفت عن أنظار أسرتها حال لهوها مع أطفال الجيران أمام المنزل.

 

وفقًا لاعترافات المتهمة الرئيسية، والمعروفة باسم "أم هاشم"، فقد كانت تستأجر شقة من والد الضحية، وبعد طلب طردها من الشقة بسبب خلافات، قررت الانتقام بشكل غير متوقع، فاستهدفت الطفلة الصغيرة، واستغلت عملية نقل أثاثها من المكان إلى مسكن جديد، قامت المتهمة باختطاف "مكة" وإخفائها بين الأثاث.

 

بحسب تحقيقات النيابة، قامت المتهمة بأفعال صادمة، حيث فصلت رأس الطفلة عن جسدها، قطّعت أطرافها، وانتزعت أحشاءها، ثم ألقت أجزاءً من جسدها في إحدى الترع القريبة للتخلص منها.

 

الجريمة لم تقتصر على المتهمة الرئيسية، بل تورط معها أبناؤها الثلاثة "منة"، ابنتها التي ساعدت في التنفيذ، وابنها "محمد، وأحمد"، سائق التروسيكل بعدما عونها في نقل الجثة.

 


والد الطفلة مكة يروي لـ فيتو تفاصيل مأساوية 

 وليد فرحات، والد الطفلة كشف لـ فيتو، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابنته "مكة" التي عُثر عليها أشلاء داخل كرتونة في شقة سكنية بقرية وردان بمنشأة القناطر، بعد نحو ساعتين من اختفائها عن أنظار والدتها حال لهوها أمام المنزل.


وقال "فرحات"، إن ابنته عادت من دار تحفيظ القرآن الذي لا يبعد عن منزلها سوى أمتار قليلة، ومن ثم خرجت تلهو مع أطفال الجيران أمام المنزل، حينها لم يكن أحد موجودًا من أسرتها في الشارع، وبمرور الوقت اختفت الطفلة عن أنظار الأطفال فجأة متابعا: "قعدنا ندور في القرية كلها حتة حتة".


وألقى رجال مباحث قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة، القبض على ربة منزل "أم هاشم" وابنائها وسائق تروسيكل، لاتهامهما بالتورط في قتل الطفلة "مكة وليد" وتقطيع جثتها لأشلاء والتخلص من جثتها في مياه النيل ووضعها داخل كرتونة، بقرية أتريس شمالي منشأة القناطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطفلة مكة منشأة القناطر محكمة الجيزة
ads

الأكثر قراءة

بعد تشييع الجنازة، 7 معلومات عن "حجاج" ضحية الشاب المهتز نفسيا في الأقصر

الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق «المصري» صانع الرعب فى ليبيا

3 قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن المتهم في جريمة الأقصر (فيديو)

بعد تلميح الفيفا، الكشف عن سبب يمنع محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

مبروك زيزو في الأهلي، بلوجر شهير يثير الجدل بإعلان انتقال نجم الزمالك للأهلي

عملنا له كمين، محامي طليقة صالح جمعة يكشف تفاصيل منع اللاعب من السفر

استدعاء مجري التحريات بواقعة تاجر عملة غسل 100 مليون جنيه بالدقهلية

اليوم، فصل جديد في محاكمة المتهمة بقتل الطفلة مكة وتقطيع جثتها إلى أشلاء بمنشأة القناطر

منوعات

المزيد

مج أكسفورد، مزاد لأغلى كوب قهوة في مصر يجمع 5 ملايين جنيه لصالح غزة

حريق جديد يتحرك بسرعة نحو لوس أنجلوس وأوامر للسكان بالإخلاء فورا

مواطنة سعودية تهدي الأمير سلطان بن سلمان ترمس شاي عليه صورة مكوك ديسكفري

شركة بولندية تختبر محركا هجينا لصواريخ الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

31 ألفا و823 دولارا سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

موقف نقابة الأطباء من تعريب مناهج الطب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية