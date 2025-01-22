سيراميكا كليوباترا يتعادل 1-1 مع الاتحاد السكندري في الدوري المصري

الدوري المصري، انتهت مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

هدف الاتحاد السكندري سجله اللاعب كريم الديب في الدقيقة 71، قبل أن يدرك رجب نبيل التعادل لسيراميكا في الدقيقة 83

تشكيل سيراميكا أمام الاتحاد السكندري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمد صادق.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - أحمد هاني - عبد الرحمن بودي - نور علاء - أيمن موكا - محمد توني - أحمد بلحاج - مروان عثمان.

الاتحاد السكندري، فيتو

تشكيل الاتحاد السكندري أمام سيراميكا

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيلة فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مواجهات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

الدفاع: مصطفى إبراهيم – محمود شبانة – محمود متولي – مروان داوود.

الوسط: ناصر ناصر – عمر الوحش – فان ديرك.

الهجوم: كريم الديب – إيمانويل – إسلام سمير.

سيراميكا يطمح في مواصلة تقدمه في الدوري

ويسعى سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز في هذه المباراة لمواصلة تقدمه في جدول المسابقة، خاصة بعد انتصاره في الجولة الماضية على طلائع الجيش بهدف نظيف، فيما يأمل طلعت يوسف، مدرب فريق الاتحاد، التخلص من سلسلة الهزائم، بعدما تعرض للهزيمة في الجولة الأخيرة أمام زد بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 16 نقطة، فيما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط

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