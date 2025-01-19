الأحد 19 يناير 2025
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رياضة

الاتحاد السكندري يتعاقد مع محمود علاء رسميا

محمود علاء
محمود علاء

أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى التعاقد مع المدافع الدولى محمود علاء لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق.

الاتحاد يعلن ضم محمود علاء

وقال الاتحاد عبر بيان رسمي له: يمتلك محمود علاء خبرات كبيره كمدافع متميز بالدورى المصرى وقدم مستوى أكثر من رائع خلال فترة تواجده الأولى بنادي الاتحاد السكندرى موسم 2022-2023.

وأضاف البيان: وقع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر والذي يمتد لموسم ونصف عقب الجلسة التي عقدها معه محمد مصيلحى رئيس النادى بحضور محمد سلامة عضو مجلس الإدارة وطلعت يوسف المدير الفني وعبد الجليل إمام مدير الكرة.


وجاء التعاقد مع اللاعب عقب موافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق مشيدا بقدرات اللاعب الفنية بوصفه أحد المدافعين المميزين.

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