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رياضة

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في كأس مصر والقناة الناقلة

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

يلتقي فريقا سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش اليوم الجمعة ضمن مباريات دور الستة عشر بمسابقة كأس مصر 

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش

ويواجه فريق سيراميكا كليوباترا نظيره طلائع الجيش في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ16 لكأس مصر.

وتذاع المباراة علي قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة. 

ومن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة ومتعة من كلا الفريقين اللذين يطمحان في مواصلة مشوارهما بالبطولة والصعود إلى ربع نهائي البطولة.  

ويدخل فريق سيراميكا بمعنويات مرتفعة بتواجده ضمن المربع الذهبي ببطولة الدوري المصري الممتاز، في حين يسعى الطلائع للخروج من كبوته والثأر من هزيمته أمام سيراميكا بالدوري.

 

وخسر الطلائع من سيراميكا بهدف دون رد فى الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري على ستاد جهاز الرياضة.

 

طلائع الجيش على صفيح ساخن

وتقدم عبد الحميد بسيوني باستقالته من تدريب طلائع الجيش لكن مجلس إدارة نادى طلائع الجيش رفض قبول الاستقالة  مؤكدا استمرار المدرب في عمله. 

ويغيب عن الطلائع في مباراة اليوم الحارس عمر رضوان بسبب الإصابة فيما يشارك حميد ماو ورجب عمران بشكل طبيعى لأن الإيقاف يقتصر على بطولة الدوري.  

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