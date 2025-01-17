موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في كأس مصر والقناة الناقلة

يلتقي فريقا سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش اليوم الجمعة ضمن مباريات دور الستة عشر بمسابقة كأس مصر

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش

ويواجه فريق سيراميكا كليوباترا نظيره طلائع الجيش في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ16 لكأس مصر.

وتذاع المباراة علي قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة ومتعة من كلا الفريقين اللذين يطمحان في مواصلة مشوارهما بالبطولة والصعود إلى ربع نهائي البطولة.

ويدخل فريق سيراميكا بمعنويات مرتفعة بتواجده ضمن المربع الذهبي ببطولة الدوري المصري الممتاز، في حين يسعى الطلائع للخروج من كبوته والثأر من هزيمته أمام سيراميكا بالدوري.

وخسر الطلائع من سيراميكا بهدف دون رد فى الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري على ستاد جهاز الرياضة.

طلائع الجيش على صفيح ساخن

وتقدم عبد الحميد بسيوني باستقالته من تدريب طلائع الجيش لكن مجلس إدارة نادى طلائع الجيش رفض قبول الاستقالة مؤكدا استمرار المدرب في عمله.

ويغيب عن الطلائع في مباراة اليوم الحارس عمر رضوان بسبب الإصابة فيما يشارك حميد ماو ورجب عمران بشكل طبيعى لأن الإيقاف يقتصر على بطولة الدوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.