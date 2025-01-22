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مشرد بالشوارع منذ 2014، تفاصيل جديدة عن المتهم بجريمة الأقصر البشعة (فيديو)

محيط مسرح الجريمة
محيط مسرح الجريمة

رصدت بوابة «فيتو» في بث مباشر آخر تطورات قضية جريمة أبو الجود بالأقصر، والتي هزت الرأي العام.

ووفق مصادر أمنية أكدت لـ «فيتو» أن الشاب مهتز نفسيا من تاريخ مرضي بدأ منذ عام 2014، وبعد وفاة أمه أصبح مشردا في الشارع ثم يعود إلى منزله بناحية أبو الجود.

حادث الأقصر بمنطقة أبو الجود 

وأكدت مصادر أمنية أن السجل الجنائي للمتهم مرتكب واقعة أبو الجود خالي تماما من أي قضايا جنائية أو تعاطي المخدرات. 

ولفتت إلى أنه لا يوجد أي خلاف بين الجاني أو المجني عليه أو صله قرابه، وأثناء القبض عليه كان يردد بكلمات «أنا بشرب مياه بالأسمنت».

ومن ناحية أخرى عاينت النيابة العامة بالأقصر، اليوم الأربعاء، بإشراف المحامى العام لنيابات الأقصر، مسرح الجريمة بمنطقة أبو الجود والتى شهدت قيام مختل نفسيا يذبح موظف بالتضامن الاجتماعي، وفصل رقبته عن جسده وحملها وسط الشارع والتجول بها بين المواطنين وتناول لحم بها وشرب الدماء، وبدء التحقيقات بالنيابة بمحكمة الاقصر.

وشهدت منطقة أبو الجود، وسط الاقصر جريمة بشعة هزت ارجاء المحافظة، حيث أقدم شخص مختل نفسيا، يدعى سفيان.ر"38 عاما، على ذبح ",حجاج.ك"58 عاما، موظف بالتضامن الاجتماعي تصادف مروره بالمنطقة، وقام بفصل رأسه عن جسده، ممسكا برأس المجنى عليه ووضعها على فمه والتجول بها في الشارع، وسط ذهول أهل المنطقة. 

وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وفرضت كردون أمنى مع تواجد مكثف للأجهزة الأمنية، وتطوير التحريات حول الواقعة للوقوف على الملابسات التى أدت إلى ارتكاب الجريمة البشعة، وتمكنت من ضبط المتهم، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الكرنك الدولى.

تكثيف التحريات حول جريمة الأقصر

وكان اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، تلقى  إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن إخطار،بناء على بلاغ من شرطة النجدة يفيد بقيام شاب بقتل مسن ذبحا بسكين وسط الماره بالشارع، وعلى الفور انتقلت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر وجاري تكثيف التحريات حول الجريمة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعى "سفيان.ر" 38 عاما يعمل كهربائي، والمجنى عليه يدعى "  حجاج ك. ا"، 59 عاما موظف بمديرية التضامن بالأقصر، يعاني من جلطة في القلب ويسير على عكاز وحالته الصحية متدهورة، ويقيم بنفس منطقة الجاني.

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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