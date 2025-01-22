المتهم في حادث ذبح موظف بالأقصر أثناء التحقيقات: بشرب مياه بالأسمنت (فيديو)

كشف المتهم بارتكاب حادث أبو الجود، تفاصيل مثيرة عن الجريمة أثناء التحقيقات بقسم شرطة الأقصر، بعد اتهامه بذبح مواطن بسكين في الشارع وفصل رأسه عن جسده.

وقال خلال التحقيقات إنه يشرب ماء بالأسمنت ليزيد من قوته وصلابته.

حادث الأقصر



فيما دلت التحريات الأولية أن الشاب مهتز نفسيا بتاريخ مرضي بدأ منذ عام 2014 خاصة بعد وفاة أمه، إذ أصبح مشردا في الشارع ثم يعود إلى منزله بناحية أبو الجود، كما كشفت التحريات أنه لا يتعاطى المخدرات.



وعاينت النيابة العامة بالأقصر، اليوم الأربعاء، بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر، مسرح الجريمة بمنطقة أبو الجود والتى شهدت حادث ذبح موظف بالتضامن الاجتماعي، وفصل رقبته عن جسده وحملها الجاني وسط الشارع وتجول بها بين المواطنين وتناول لحمها وشرب الدماء، وبدء التحقيقات بالنيابة بمحكمة الأقصر.



وشهدت منطقة أبو الجود، وسط الاقصر حيث أقدم مختل نفسيا، يدعى سفيان.ر"38 عاما، على ذبح ",حجاج.ك"58 عاما، موظف بالتضامن الاجتماعي تصادف مروره بالمنطقة، وقام بفصل رأسه عن جسده، ممسكا برأس المجنى عليه ووضعها على فمه والتجول بها في الشارع، وسط ذهول أهل المنطقة، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وفرضت كردون أمنى مع تواجد مكثف للأجهزة الأمنية، وتطوير التحريات حول الواقعة للوقوف على الملابسات التي أدت إلى ارتكاب الجريمة البشعة، وتمكنت من ضبط المتهم، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الكرنك الدولى.



وكان اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن إخطار، بناء على بلاغ من شرطة النجدة يفيد بقيام شاب بقتل مسن ذبحا بسكين وسط المارة بالشارع، وعلى الفور انتقلت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر وجار تكثيف التحريات حول الجريمة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعى "سفيان.ر" 38 عاما يعمل كهربائي، والمجنى عليه يدعى "حجاج ك. ا"، 59 عاما موظف بمديرية التضامن بالأقصر، يعاني من جلطة في القلب ويسير على عكاز وحالته الصحية متدهورة، ويقيم بنفس منطقة الجاني.



تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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