مدير "تعليم دمياط" يتابع سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول ( صور )

من داخل غرفة العمليات بالمديرية..

قام اليوم" ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

واطمأن "عمارة" على تسليم جميع مظاريف الأسئلة وانتظام سير الامتحانات في جميع لجان المحافظة، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة مناسبة للطلاب لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء.

وكيل الوزارة يوصي بضرورة المتابعات المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية والمتابعة والمراحل الثلاث

وأوصى "وكيل الوزارة" بضرورة المتابعات المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية والمتابعة والمراحل الثلاث، أثناء سير الامتحان، وشدد على عدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان، وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للملاحظين والمراقبين، والتصدي لحالات الغش، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية.

وكيل الوزارة يتابع سير الامتحانات من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية

عمارة يؤكد علي ضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم المدرسة على وجهي ورقة الأسئلة

كما وجه "وكيل الوزارة" بضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم المدرسة على وجهي ورقة الأسئلة، والتأكد من أوراق الأسئلة الخاصة بطلاب الدمج والتربية الدينية المسيحية، ومراعاة توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

يذكر أن يؤدي 260,584 طالب وطالبة بجميع مراحل التعليم الامتحانات في 718 لجنة على مستوى المحافظة، حيث يؤدى طلاب الصف الثالث الإبتدائي اليوم الامتحان في مادة الرياضيات، وطلاب الصف الرابع مادتي الدراسات وتكنولوجيا المعلومات وطلاب الصف الخامس مادتي اللغة الإنجليزية والمهارات المهنية وطلاب الصف السادس الابتدائي، يؤدون اليوم الامتحان في مادتي العلوم والتربية الدينية، أما الصف الأول الإعدادي فيؤدي اليوم امتحان الرياضيات، وطلاب الثاني الإعدادي يؤدون الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية.

أما الصف الأول الثانوي العام فيؤدي الامتحان في مادة علوم متكاملة، في حين يؤدي طلاب الثاني الثانوي، الامتحان في مادة الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية، أما طلاب صفوف الأول والثاني والرابع التجاري والفندقي، والصناعي، وطلاب الصفين الأول والثاني الزراعي، فيؤدون امتحانات النقل وفقا لتخصصاتهم، ووفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2024 / 2025.

عمارة: غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر لم تتلق اي شكاوى من لجان سير الامتحان

وأكد "وكيل الوزارة" أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر لم تتلق اي شكاوى من لجان سير الامتحان ولا يوجد ما يعكر صفو سيرها.

ووجه "ياسر عمارة" رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور، مؤكدًا على أن المديرية تبذل قصارى جهدها لضمان سير الامتحانات بنجاح، متمنيًا للطلاب التوفيق والنجاح.

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