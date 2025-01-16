الخميس 16 يناير 2025
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"تعليم دمياط": ختام امتحانات صفوف النقل دون مشكلات (صور)

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

أعلن "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2025، عن انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بنجاح تام، والتي شملت جميع المراحل الدراسية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

غرفة العمليات الرئيسية.. فيتو
غرفة العمليات الرئيسية.. فيتو

وأوضح "عمارة" أن آخر المواد الامتحانية لهذا الفصل كانت مادة الجبر للصف الثاني الإعدادي، والفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوي، والكيمياء والرياضيات التطبيقية للصف الثاني الثانوي علمي، والجغرافيا للصف الثاني الثانوي أدبي.

وأضاف أن عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا الامتحانات بلغ 260,584 طالبًا وطالبة، موزعين على 718 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة. وأكد أن سير الامتحانات تمت بانتظام وهدوء، ولم ترد أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بأعمال التقييم أو اللجان الامتحانية.

"عماره" يشيد بجهود الطلاب والكوادر

وأشاد" وكيل الوزارة" بجهود جميع العاملين في العملية التعليمية، من معلمين وموجهين وملاحظين ومصححين، مؤكدًا على دورهم الكبير في نجاح الامتحانات. كما وجه رسالة شكر وتقدير إلى أولياء الأمور على تعاونهم واهتمامهم بمتابعة أبنائهم.

وأكد "عمارة" أن مديرية التربية والتعليم بدمياط تعمل جاهدة على توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب، وضمان سير الامتحانات في شفافية وعدالة. متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

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