الجمعة 03 يناير 2025
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صحة ومرأة

بعد اكتشاف أول حالة بمصر، أعراض وطرق علاج مرض فيكساس

مرض فيكساس، فيتو
مرض فيكساس، فيتو

متلازمة فيكساس، هي مرض مناعي ذاتي يصيب خلايا الدم، ويصيب الرجال أكثر من النساء، وتسبب أعراضًا التهابية ودموية.

وقال الدكتور ديفيد بيك، أستاذ مساعد في قسم الطب وقسم الكيمياء الحيوية وعلم الأدوية الجزيئية لموقع "Healthline" الطبي، ان متلازمة فيكساس تحدث بسبب الطفرات في جين UBA1 في خلايا الدم المتلازمة، والتي تتطور في وقت لاحق من الحياة، ويمكن أن تسبب متلازمة فيكساس أعراضًا عادتًا يتم خلطها بأمراض الروماتيزم أو أمراض الدم الأخرى، ومع ذلك، فإن هذا المرض له سبب مختلف، ويتم علاجه بشكل مختلف، ويتطلب مراقبة إضافية، كما يمكن أن يكون أكثر حدة بكثير

معدل الوفيات في فيكساس مرتفع

أبلغ الباحثون عن معدل وفيات مرتفع، حيث يموت حوالي نصف الأشخاص المصابين بهذه الحالة في غضون خمس سنوات من التشخيص.

وجد الباحثون أن هذه الحالة أثرت بشكل أساسي على الرجال ولم يستجب المرض جيدًا للعلاجات، وكان الرجال المصابون بالمرض معرضين لخطر الوفاة المبكرة.

نظرًا لأن أفراد أسرة الرجال لم يكن لديهم الجين المتحور، فأكد العلماء بأنه ليس وراثيًا وإنما يتطور في وقت لاحق من الحياة.

على الرغم من أن الباحثين وجدوا أن الطفرة أدت إلى تنشيط الاستجابة المناعية، إلا أن ما أدى إلى الطفرة لم يكن واضحًا.

أعراض وتشخيص فيكساس

تشمل أعراض متلازمة فيكساس:

  • طفح جلدي
  • ألم وتورم في الأذن والأنف
  • ضيق في التنفس
  • سعال
  • تورم المفاصل
  • حمى غير مبررة
  • انخفاض مستويات الأكسجين في الدم
  • تعب
  • فقر الدم
  • انخفاض الصفائح الدموية
  • جلطات الدم

VEXAS هو مرض وراثي، مما يعني أن التشخيص يعتمد على الاختبارات الجينية. توجد متغيرات جين UBA1 في نخاع العظم، وعلى عكس الحالات الوراثية الأخرى، يتم تطويرها أثناء حياة الشخص.

يحدث التشخيص عادة بعد سن الخمسين، وعلى الرغم من أن هذا مرض وراثي، يقول الباحثون إنه لا ينتقل إلى الأطفال.

علاجات فيكساس

برغم ان العلاج لايزال يتطور، الا انه في المراحل المبكرة من المرض، يكون الالتهاب هو العرض الأكثر انتشارًا، ولكن في المراحل اللاحقة، يمكن أن يحدث فشل نخاع العظم.

وتتضمن بعض العلاجات الحالية المستخدمة ما يلي:

  • الستيرويدات للالتهابات
  • مثبطات المناعة
  • زرع نخاع العظم

عوامل خطر متلازمة فيكساس

وجدت الدراسات أن الرجال هم أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة فيكساس، كما أنها أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

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