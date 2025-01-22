الأربعاء 22 يناير 2025
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سياسة

المتهم ذبح الضحية وشرب من دمائه، عقوبة جريمة الأقصر البشعة في القانون

جريمة الأقصر، فيتو
جريمة الأقصر، فيتو

جريمة مروعة هزت مدينة الأقصر، حيث أقدم شخص على ذبح آخر وفصل رأسه، ثم تجول به في الشارع، قبل أن يشرب من دمائه ويكتب بها على الجدران في مشهد بشع آثار الذعر بين الأهالي وطرح سؤالًا ملحًا: ما هي العقوبة التي تنتظر الجاني وفقًا للقانون المصري؟

عقوبة قطع وفصل الرأس وفقًا للقانون المصري

حادثة الأقصر تُعد من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي من أشد الجرائم خطورة في قانون العقوبات المصري، وإذا ثبت أن الجاني ارتكب الجريمة بنية مسبقة، فإنه يُعاقب بالإعدام، أما إذا أثبتت التحقيقات أن الجاني كان تحت تأثير مخدر قوي مثل «الشابو»، فقد يُحال إلى الطب الشرعي لتقييم حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة وفي حالة إثبات عدم مسؤوليته الكاملة، قد يتم تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد.

وحشية جريمة الأقصر 

لكن إلى جانب القتل، ما قام به الجاني من شرب دماء الضحية والكتابة بها على الجدران يُعد دليلًا على وحشية مفرطة ومثل هذه التصرفات تُضيف للجريمة أبعادًا نفسية واجتماعية خطيرة، مما قد يدفع المحكمة إلى تطبيق أقصى درجات العقوبة لحماية المجتمع.

جدير بالذكر أن بعض شهود عيان على الواقعة أكدوا أن الشاب مريض نفسي منذ فترة، واعترض مواطنًا كان يسير في الشارع، ودارت مشادة كلامية بينهما انتهت قيام المتهم بإنهاء حياة المجني عليه في الحال، إذ ذبحه بالسكين وفصل رأسه عن جسده ومثل به في الشارع ومن ثم قام يتناول اللحم والدماء ومن ثم الكتابة على جدران الحائط بالدم وسط تنديد بعبارات غير مفهومة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من إلقاء القبض على الجاني وضبط أداة الجريمة، ونقل جثمان المتوفى إلى المشرحة.

كانت النيابة العامة، تحت إشراف المحامي العام، بدأت التحقيقات في الواقعة، حيث يتم الاعتماد على شهادة الشهود، وتحليل الأدلة، وتقرير الطب الشرعي لتحديد التفاصيل الكاملة للجريمة ودوافعها.

وفي ظل تزايد الجرائم الوحشية، يظل التساؤل: هل التشريعات الحالية كافية للردع أم أن الحل يتطلب تدخلات أعمق، تشمل مواجهة انتشار الإدمان وتحسين رعاية الصحة النفسية

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حادثة الأقصر مدينة الأقصر فصل الرأس شرب دماء الضحية قانون العقوبات
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