الأربعاء 22 يناير 2025
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رياضة

اتحاد الكرة يشكل لجنة لتعديل لائحة النظام الأساسي للجبلاية

أحمد مجاهد رئيس اتحاد
أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق، فيتو

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة في جلسته اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لتطوير لائحة النظام الأساسي للاتحاد استعدادًا للعرض على الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها غير العادي، 

وتتكون اللجنة برئاسة هاني أبو ريدة وعضوية كل من: المستشار أحمد حلمي الشريف عضو مجلس الإدارة ومن الخبراء: أحمد مجاهد الرئيس السابق للاتحاد، ومجدي المتناوي عضو مجلس الإدارة السابق والمهندس محمد عادل وسمير موسى، ومن الإدارة القانونية بالاتحاد: حسين حلمي ومحمد الماشطة المستشارين القانونيين للاتحاد.

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

أبو ريدة يجتمع مع الشركة الراعية لملابس منتخب مصر 

عقد هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع انتاناس إكرمان مدير التسويق الرياضي لإحدى شركات الملابس الرياضية الراعية للمنتخبات المصرية بمقر مركز المنتخبات الوطنية وحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات ومحمد سمير زاهر مدير التسويق، الاجتماع مع مسئولي الشركة.

وتناول الاجتماع سبل التعاون المستقبلي المشترك بين الاتحاد المصرى والشركة العالمية، بالإضافة إلى حصول ممثل الشركة على موافقة الاتحاد على التصميمات الجديدة لملابس المنتخبات الوطنية خاصة المنتخب الأول الذى يخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، وتصفيات كأس العالم 2026.

كما تم الاتفاق على تحديد مواعيد تسليم ملابس المنتخبات خلال الفترات المقبلة.


ومن جانبه، أبدى مدير تسويق الفرق بالشركة الراعية سعادته البالغة بالتعاون المثمر مع الاتحاد المصري معربا عن أمله في مزيد من التعاون فى المستقبل.

موعد بطولة أمم إفريقيا للكبار

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، موعد بطولة  كأس أمم إفريقيا المقبلة، المقرر إقامتها على الأراضي المغربية، في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبا، من بينها منتخب مصر.

 

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