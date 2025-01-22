الكاف يعلن إقامة قرعة أمم أفريقيا 2025 في مسرح محمد الخامس بالمغرب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، أن قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025، ستقام في المسرح الكبير محمد الخامس الوطني بالرباط يوم الإثنين 27 يناير في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت جرينتش).

وقال الكاف في بيان رسمي له: “افتتح المسرح سنة 1961 على يد الملك الحسن الثاني احتراما لوالده، وهو عبارة عن جوهرة معمارية تقع في قلب العاصمة المغربية وهو يجسد أناقة المغرب وتراثه الثقافي الغني، وهو البلد الذي سيستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026”.

وأضاف: تقع مدينة الرباط على المحيط الأطلسي عند مصب نهر أبي رقراق ويبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة.

وأكد الكاف أن لحظة حاسمة للمنتخبات الـ24 المتأهلة سيشهد حفل القرعة النهائية، الذي يعتبر نقطة بداية رمزية للمسابقة، تقسيم المنتخبات الـ24 المتأهلة إلى ست مجموعات في الدور الأول للنهائيات.

ويجمع الحدث شخصيات بارزة في كرة القدم الأفريقية ورؤساء الاتحادات ووسائل الإعلام الدولية وأساطير الرياضة، مما يعد بليلة مليئة بالنجوم.

وسيتمكن مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم من متابعة القرعة النهائية مباشرة عبر منصات CAF الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات المذاعة الشريكة.

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