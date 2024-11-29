هل ستتولى أي منصب في اتحاد الكرة؟ أحمد مجاهد يرد على فيتو

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تولت إدارة شئون اتحاد الكرة في وقت سابق، أنه لن يتولى أي منصب في الاتحاد خلال فترة ولاية المجلس الجديد برئاسة هاني أبو ريدة.

وأوضح أحمد مجاهد في تصريحات خاصة لفيتو، أنه لن يكون له أي دور داخل الجبلاية خلال الفترة المقبلة، نافيا أن يكون هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الجديد، ينوي الاستعانة به في أي منصب تنفيذي داخل الاتحاد.

أحمد مجاهد: لن أتواجد في رابطة الأندية

كما أكد أحمد مجاهد أنه لن يكون متواجدا أيضا ضمن التشكيل الجديد للمكتب التنفيذي لرابطة الأندية المصرية كممثل عن اتحاد الكرة المصري.

وأضاف مجاهد، أنه يتواجد في المؤتمرات الخاصة بقائمة هاني أبو ريدة مع أندية الجمعية العمومية، بحكم الصداقة الكبيرة التي تربطه بأبو ريدة وكونه أحد أبناء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، وأنه لن يظهر في مقر الجبلاية فور تسلم الأخير وأعضاء مجلسه مهام عملهم يوم العاشر من ديسمبر المقبل.

أحمد مجاهد رفقة هاني أبوريدة، فيتو

أحمد مجاهد ينسحب من انتخابات اتحاد الكرة

كما كان أحمد مجاهد ينوي الترشح على رأس قائمة في انتخابات اتحاد الكرة، ولكنه انسحب بعدما تأكد أن صديقه هاني أبو ريدة سيترشح على نفس المنصب.

مؤتمر صحفي لقائمة هاني أبو ريدة

وتعقد قائمة هاني أبوريدة في اتحاد الكرة، مؤتمرًا صحفيًّا في تمام الواحدة ظهر السبت المقبل، لتقديم أعضاء القائمة لوسائل الإعلام وعرض ملامح البرنامج وخطة العمل والرد على استفسارات الصحفيين حول المرحلة المقبلة.

وكانت قائمة أبوريدة، قد عقدت على مدار الأيام الماضية، اجتماعات مع أندية الصعيد ووجه بحري ومطروح، للتعرف على مطالبها والعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

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