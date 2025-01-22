الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

وزير الداخلية: انخفاض معدلات الجريمة بنسبة 14.2% عن العام الماضي

عيد الشرطة 73
عيد الشرطة 73

قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال كلمة ألقاها في الاحتفال بعيد الشرطة الـ  73، المقامة باكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه نشطت خلال الفترة الماضية عصابات تهريب المهاجرين على المستويين الإقليمي والدولي والتي اتخذت في نشاطها أنماطًا جديدة لتجنب الرصد الأمني، وتمكنت الجهود الأمنية من تقويض الهجرة غير الشرعية انطلاقًا من البلاد وضبط القائمين عليها مما لاقى إشادة دولية. 

وأضاف وزير الداخلية تحقيقا لمفهوم الأمن الشامل في ظل التمدد الحضاري غير المسبوق بالبلاد تحرص الوزارة على مكافحة الجريمة الجنائية والقضاء على البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والتصدي للجرائم الاقتصادية وعلى رأسها الاتجار بالنقد الأجنبي حيث بلغ ما تم ضبطه نقدًا ما يقرب من 4.6 مليار جنيه، وتشير الإحصائيات إلى انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الجنائية خلال العام الماضي بنسبة بلغت 14.2% عن العام الذى سبقه والذي جاء كمحصلة للجهود الأمنية إلى جانب جهود الدولة في تنفيذ البرامج الاجتماعية والتطوير الحضاري للمناطق التي كانت تشكل بيئة خصبة لتنامي السلوك الإجرامي.

وأشار اللواء محمود توفيق الي أن وزارة الداخلية أولت اهتماما كبيرا، لمواجهة الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها عبر تحقيق التكامل بين مهارات العنصر البشري ووسائل التكنولوجيا الحديثة بالتوازي مع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة العمل الأمني عبر مركز العمليات الأمنية المستحدث وبما يحقق منظومة أمنية تكنولوجية متكاملة قادرة على مواكبة التطور المتسارع في أساليب ارتكاب تلك الجرائم

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وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عيد الشرطة الـ 73

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