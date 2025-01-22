الأربعاء 22 يناير 2025
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رياضة

خطاب يعلن تشكيل فاركو أمام الأهلي بالدوري

فاركو
فاركو

أعلن أحمد خطاب المدير الفني للنادي فاركو، تشكيل فريقه لمواجهة  الأهلي اليوم الأربعاء في المباراة التي ستقام على أرضية ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

تشكيل فاركو أمام الأهلي 

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: عزمي غومة، ياسين مرعي، أحمد جمال، جيفرسون إينكادا

خط الوسط: محمود جهاد، محمود عماد، محمد فخري.

خط الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر، زهير المترجي.

تشكيل الأهلي أمام فاركو 

وجاء تشكيل الأهلي أمام فاركو يضم كلًا من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، عمر الساعي.
 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الاهلي مع نظيره فاركو في تمام الساعة الرابعة عصرا اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز. 

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

ترتيب الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز 

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يأتي فريق فاركو في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط. 

 

مباراة الأهلي وفاركو 

وتدخل كتيبة كولر المباراة أمام فاركو سعيا في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، للحفاظ على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري، كما يرغب لاعبو الأهلي في الفوز لمصالحة الجماهير بعد الخسارة في مباراته الأخيرة أمام أورلاندو على ستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف. 

بينما يأمل فريق فاركو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي للدخول إلى المراكز الأمانة في جدول ترتيب الدوري، بجانب تعويض خسارته في مباراته الأخيرة في الدوري والتي تعرض لها علي يد المصري البورسعيدي بهدف نظيف. 

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ‏ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد هاني وسمير محمد وكريم ‏الدبيس ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

ويغيب عن الأهلي أمام فاركو كل من: حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ويحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد المصاب وعلى معلول لعدم القيد، ومحمود كهربا لانتقاله لصفوف الاتحاد الليبي.

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