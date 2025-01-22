الأربعاء 22 يناير 2025
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أخبار مصر

القمر يقترن مع نجم كتلته 10 أضعاف الشمس في هذا الموعد

القمر، فيتو
القمر، فيتو
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كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، عن أن القمر في 25 يناير يشرق في الـ 3:30 صباحا تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع النجم Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب، وهو نجم أحمر عملاق يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف، ويبعد عن الأرض بحوالي 600 سنة ضوئية ويظل هذا الاقتران مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

 

تفاصيل دخول القمر في منطقة الأوج 21 يناير، يدور في أبعد نقطة عن الأرض

القمر في منطقة الأوج 21 يناير وهذا تأثيره على المد والجزر

 

 

اقتران القمر والشمس 


وفى 29 يناير عندما يقترن أي جرم سماوي مع الشمس لا يمكن رؤيته أبدا بسبب قوة إضاءة الشمس، ولذلك لا يمكننا رؤية القمر أثناء اقترانه بالشمس وعلى هذا الأساس لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد، حيث يقترن القمر مع الشمس في ذلك اليوم فيشرق معها ويغرب معها فلا يترائى لنا أبدا وإلى أن يخرج القمر من حالة الاقتران مع الشمس حينئذ يولد القمر الجديد، علما بأن رؤية الهلال الجديد بالعين المجردة تعتمد أساسا على فترة بقاء القمر الوليد في السماء أثناء الشفق المسائي بعد غروب الشمس مباشرة.

كما تعتمد رؤيته أيضا على صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وتعتبر أيام المحاق هي أفضل الليالي الليلاء خلال شهور السنة بالنسبة للفلكيين لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة، حيث لا يعيق ضوء القمر في هذا الوقت الأرصاد الفلكية المطلوبة.

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أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية القومي للبحوث الفلكية الدكتور أشرف تادرس القمر النجم قلب العقرب الشمس

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