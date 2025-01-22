الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة الدراجات النارية في الأزبكية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة الأزبكية بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وكان قسم شرطة الأزبكية قد تلقى بلاغا من مواطن يفيد بسرقة دراجته النارية، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" تم ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

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نيابة الأزبكية قسم شرطة الأزبكية النيابة العامة

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