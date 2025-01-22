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رياضة

الاتحاد الليبي يحل أزمة مؤمن سليمان قبل انضمام كهربا

كهربا، فيتو
كهربا، فيتو

أعلن نصر عزام محامي المدرب مؤمن سليمان اليوم الأربعاء بشكل رسمي تنفيذ القرار الصادر لصالح موكله من "فيفا" ضد الاتحاد الليبي خلال الساعات الماضية.

ونجح نادي الاتحاد الليبي في رفع عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنعه من القيد بسبب مستحقات متأخرة للمدرب المصري مؤمن سليمان المدير الفني الحالي لفريق أهلي بنغازي.
 

حل أزمة القيد بالاتحاد الليبي

وأكد عزام أنه تم حل الأزمة مع إدارة نادي الاتحاد وبالتالي رفع عقوبة المنع من القيد.


وكتب عزام عبر صفحته في موقع فيسبوك اليوم: "شكرا لإدارة نادي الاتحاد على إنهائهم إجراءات تسوية القرار الصادر لصالح كابتن مؤمن سليمان. تم التعاون مع النادي والاتحاد الليبي لكرة القدم لرفع منع التسجيل أمام الفيفا بشكل فوري".

اعارة كهربا للاتحاد الليبي

ويستعد الاتحاد للإعلان خلال الساعات المقبلة عن صفقة انضمام محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ووصل محمود كهربا قبل قليل إلى ليبيا تمهيدا لتوقيع عقد انتقاله للاتحاد بشكل رسمي اليوم

إعارة كهربا للاتحاد الليبي

وأسدل الستار على مشوار محمود كهربا لاعب الأهلي مع ناديه بعد الاتفاق على رحيل اللاعب معارا إلى الاتحاد الليبي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.

كشف حساب كهربا مع الاهلي

ونستعرض في التقرير التالي كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

لعب: 145 مباراة

سجل: 48 هدفا

صنع: 22 هدفا

عدد البطولات: 15 لقبا "3 ألقاب للدوري المصري – 3 ألقاب لكأس مصر -  3 ألقاب للسوبر المحلي – 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا – لقب للسوبر الأفريقي – لقب كأس القارات الثلاث ".

وأنهى كهربا منذ عدة ايام كافة الأمور الإدارية المتعلقة بانتقاله للدوري الليبي ووقع على الاستغناء الموجه للنادي الليبي وجمع كل متعلقاته من غرفة ملابس الفريق وغادر ملعب مختار التتش بعد رحيل جميع اللاعبين.

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