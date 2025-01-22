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رياضة

موعد مباراة الأهلي وفاركو بالدوري

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، ضيفا ثقيلا على منافسة فاركو اليوم الأربعاء على أرضية ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الاهلي مع نظيره فاركو في تمام الساعة الرابعة عصرا اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز. 

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

ترتيب الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز 

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يأتي فريق فاركو في المركز الحادي عشر برصيد 0 نقاط. 

 

مباراة الأهلي وفاركو 

وتدخل كتيبة كولر المباراة أمام فاركو سعيا في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، للحفاظ على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري، كما يرغب لاعبو الأهلي في الفوز لمصالحة الجماهير بعد الخسارة في مباراته الأخيرة أمام أورلاندو على ستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف. 

بينما يأمل فريق فاركو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي للدخول إلى المراكز الأمانة في جدول ترتيب الدوري، بجانب تعويض خسارته في مباراته الأخيرة في الدوري والتي تعرض لها علي يد المصري البورسعيدي بهدف نظيف. 

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ‏ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد هاني وسمير محمد وكريم ‏الدبيس ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

ويغيب عن الأهلي أمام فاركو كل من: حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ويحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد المصاب وعلى معلول لعدم القيد، ومحمود كهربا لانتقاله لصفوف الاتحاد الليبي. 

 

 

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