الجمعة 17 يناير 2025
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محافظات

الوادي الجديد تكشف فعاليات "سوق اليوم الواحد" بالقرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين

سوق اليوم الواحد،
سوق اليوم الواحد، ڤيتو

نظمت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة الوادي الجديد، فعاليات "سوق اليوم الواحد" بكافة ربوع المحافظة تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في افتتاح السوق بمختلف قرى ومراكز المحافظة؛ وتوفير كافّة السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ويجري توفير الخضروات والفاكهة واللحوم والفراخ والأسماك والطيور والمنتجات اليدوية والمنزلية والسلع الغذائية والتموينية ومنتجات جميع القرى بأسعار تنافسية ومخفضة لتلبية احتياجات الأهالي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.

ويشهد السوق إقبالًا واسعًا من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بتوافر المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أن إقامة هذه الأسواق تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف الى تحسين مستوى المعيشة وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين في كافة أرجاء المركز، وأضاف بأن الوحدات المحلية ستواصل تنظيم هذه الأسواق بشكل دوري لتغطية مختلف القرى والتجمعات السكانية.

وشدد الزملوط، على مديرية التموين بضرورة تلبية مطالب المواطنين، وتوحيد سعر السلع وفقا لأنواعها داخل السوق، كما أصدر تعليمات مشددة بشأن التأكد من صلاحية السلع والتعبئة والتخزين بشكل صحيح  للحفاظ على جودة السلعة.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أن أسواق اليوم الواحد تأتى تنفيذا لخطة الدولة المصرية بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبشكل مستدام، لافتا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإقامة أسواق جديدة بمراكز ومدن المحافظة لتوفير تلك السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بكافة المناطق، مشيرا إلي أن السوق سيستمر بشكل دوري تمهيدا لانطلاق معارض "أهلا رمضان".

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