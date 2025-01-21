الثلاثاء 21 يناير 2025
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بعد اعتماده جنسين ذكر وأنثى فقط، رسالة علاء مبارك لـ ترامب: عشنا وشفنا

رسالة علاء مبارك
رسالة علاء مبارك لترامب، فيتو

وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة قوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقًا على الخطاب الذي ألقاه في مراسم تنصيبه، والذي أكد فيه أن سياسة الولايات المتحدة الرسمية تقر وجود جنسين فقط  للبشر ذكر وأنثى.

رسالة علاء مبارك لترامب بشأن اعتماد جنسين فقط

في خطاب تنصيبه الرسمي، أمس، قال دونالد ترامب: "اعتبارًا من اليوم ومن الآن فصاعدًا ستكون السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك جنسين فقط للبشر ذكر وأنثى".

وقال علاء مبارك، عبر منصة "أكس"، في رسالته التي وجهها لـ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعلانه وجود جنسين فقط للبشرية: "كلام محترم جدًا، عشنا وشوفنا أن يصل الحال أن يخرج رئيس دولة ليعلن اعتماد جنسين فقط للبشر ذكر وأنثى!"


الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في العديد من الخطابات التي ألقاها أثناء ترشيحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية أنه سيقر وجود جنسين فقط للبشرية "ذكر وأنثى" في أمريكا، رافضًا عمليات التحول الجنسي أو المثلية الجنسية.

وقف المساعدات الفيدرالية للمتحولين جنسيا

وفي الخطاب الرسمي الذي ألقاه دونالد ترامب أمس الاثنين، أثناء تنصيبه ليكون الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد أن "سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الرسمية تعتمد وجود جنسين فقط هما الذكر والأنثى."

ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريقه بإصدار مراسيم لوقف المساعدات الفيدرالية للمتحولين جنسيا بدءًا من اليوم، مؤكدًا أن السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة ستقوم على الاعتراف بجنسين فقط الذكور والاناث.

ترامب يعلن اعتماد سياسة أمريكا على جنسين فقط، فيتو
ترامب يعلن اعتماد سياسة أمريكا على جنسين فقط، فيتو


كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعمل على إعادة الأمن وتنفيذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا "سنستخدم القانون لاستعادة الأمن في مدننا."

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه: "سنؤسس مجتمعًا يقوم على الأخلاق والكفاءة لا على اللون، وقواتنا المسلحة ستركز على مهمتها الوحيدة وهي إلحاق الهزيمة بأعداء أمريكا."

ترامب يصدر عفوا عن معتقلي أحداث 6 يناير بالكونجرس

كما قال ترامب: "جيشنا سيكون الأقوى على مستوى العالم مرة أخرى، وسنغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وسنرفع العلم الأمريكي على كوكب المريخ، وسنستعيد قناة بنما مرة أخرى."

وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ، مواصلا: «سأصدر عفوا عن المعتقلين في أحداث 6 يناير."

تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو
تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو


وأضاف "الديمقراطيون دمروا الأدلة المرتبطة بأحداث 6 يناير، وكنت أتمنى أن تكون هناك علاقة جيدة بين الديمقراطيين والجمهوريين".

كما قال دونالد ترامب أيضًا في خطاب تنصيبه "الديمقراطيون كانوا يريدون أن تظل الحدود مفتوحة لدخول أعداد كبيرة من المهاجرين، ولا نريد أن يدخل المجرمون إلى بلادنا."

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