وعي المصريين ومخطط الخونة

في صفحات التاريخ هناك دول كبرى واجهت أزمات اقتصادية صعبة، ومنها من تعرض للانهيار، لكن بالإرادة والتحدي استطاعت النهوض من جديد، ومنها من أصبحت قوة اقتصادية عالمية يشار لها بالبنان.

هذه القوة الاقتصادية لم تكن وليدة صدفة، إنما نتيجة تحمل شعوبها الصعاب وقت المحن والوقوف مع قيادتها في خندق واحد من أجل الوصول إلى المكانة العالمية التي تبوأتها.

الدولة المصرية عانت عبر تاريخها من أزمات اقتصادية، وكانت الحلول غير كافية للنهضة التي تناسب مكانتها من التطوير والتحديث، وهو الأمر الصعب الذي واجه القيادة السياسية مع تولي الرئيس السيسي مهام رئيس الجمهورية..

الذي رأى أن مصر بتاريخها يجب أن تكون في مكانة تستحقها، فكانت مسيرة الإصلاح الاقتصادي في أوقات صعبة للغاية، وكانت ثمارها النهضة التي نراها حاليًا في كافة الأنشطة بفضل فكر القيادة السياسية وتحمل المصريين المتاعب من أجل النهوض بالوطن.

الرئيس السيسي دائمًا وأبدًا يوجه التحية للمصريين على تحملهم الصعاب من أجل البناء والتعمير ومواجهة كافة التحديات بكافة مسمياتها، لكن هناك أقزام تطل برأسها لتشويه الإنجازات التي تحققت وتشويه الصورة، إضافة إلى بث سمومها بالشائعات المغرضة والتحريض الممنهج لزعزعة الاستقرار..

ولكن وعي المصريين حائط صد منيع لا يمكن اختراقه، وبمثابة قوة خارقة أمام كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح الوطن الذي أصبح هدفًا للخونة والمأجورين.

على العموم، نحن في اختبار صعب، إما نكون على قلب رجل واحد مع القيادة السياسية أو لا نكون، ولا مناص من أن الاختيار الأول هو طوق النجاة لمصر المحروسة من غدر الأعداء، بينما الاختيار الثاني هو الدمار والخراب.

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