الأربعاء 22 يناير 2025
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جامعة الأزهر تقرر تعريب المناهج العلمية.. البداية بمقررات الطب والهندسة والصيدلة.. تقليل الحواجز اللغوية ودعم الهوية أبرز الأهداف.. ودعوة خاصة من رئيس الجامعة بشأن النصوص الأدبية بالمدارس

الدكتور سلامة جمعة
الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر

 أعلنت  جامعة الأزهر مؤخرًا عن قرارها بتعريب مناهج كلية الطب، حيث أثار هذا القرار نقاشات واسعة حول أهدافه، تأثيره على العملية التعليمية، وكيفية تطبيقه بشكل عملي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية ودعم الطلاب في مجال التعليم الطبي.

“فيتو” تقدم خلال السطور التالية قراءة تحليلية بشأن قرار جامعة الأزهر لمعرفة الأهداف المرجوة منه:

دعم اللغة العربية كلغة علمية:

الهدف من القرار:
يهدف القرار إلى تعزيز مكانة  اللغة العربية في المجال الطبي، وإثبات قدرتها على مواكبة المصطلحات العلمية الحديثة.
 

تقليل الحواجز اللغوية:
تعريب المناهج يتيح للطلاب استيعاب المواد الدراسية بلغتهم الأم، مما يساهم في تحسين الفهم والإبداع، خاصةً لدى الطلاب الذين يجدون صعوبة في التعامل مع اللغة الإنجليزية.


توسيع دائرة الفهم الطبي:
يسهم القرار في جعل المفاهيم الطبية أكثر وصولًا إلى فئات أكبر من المجتمع العربي، خاصة العاملين في المجال الصحي غير المتخصصين.


خدمة المجتمع العربي:
يهدف القرار إلى توطين العلوم الطبية وتوفير مخرجات تعليمية تُلبي احتياجات المجتمع المحلي باللغة التي يفهمها الغالبية.


معنى تطبيق قرار تعريب المقررات الدراسية بجامعة الأزهر

مراجعة المناهج الطبية:
سيتم العمل على ترجمة وتكييف المناهج الطبية الحالية إلى اللغة العربية، مع الحفاظ على دقة المحتوى العلمي وتقديم المصطلحات الطبية باللغتين (العربية والإنجليزية) لضمان التوافق مع المتطلبات الدولية.


تدريب الكوادر التعليمية:
لتطبيق التعريب بشكل فعال، ستُعقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس على استخدام اللغة العربية في التدريس، مع التركيز على المصطلحات الطبية الحديثة.


إعداد مواد تعليمية جديدة:
تشمل هذه الخطوة إعداد كتب دراسية ومراجع علمية باللغة العربية، مع توفير المصطلحات الإنجليزية بجانبها لضمان قدرة الطلاب على التواصل مع المجتمع الطبي الدولي.


التعاون مع المؤسسات الدولية:
سيتم السعي لتعزيز الشراكات مع الهيئات العلمية الدولية لضمان أن المناهج المعربة تتوافق مع المعايير العالمية.

قرار جامعة الأزهر بتعريب العلوم في المجالات المختلفة 

وكان الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أعلن في وقت سابق  أن مجلس الجامعة السابق -ولأول مرة في تاريخه- اتخذ قرارًا مهمًّا بتشكيل لجنة لبحث تعريب العلوم في مجالات: الطب والهندسة والصيدلة وغيرها، لافتًا إلى أن هذه العلوم وضعت في الأصل بالعربية وترجمها الغربيون نقلًا عن علماء المسلمين، وآن الأوان أن نستعيد مكانتنا بالعودة إلى هويتنا في تلقي العلوم التي وضعنا نحن المسلمين أسسها، فابن سينا كَتب الطب بالعربية وجمعه في أرجوزة طويلة تبلغ ألف بيت كألفية بن مالك في علم النحو.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أنه منذ توليه رئاسة الجامعة وبدعم متواصل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب؛ وهو يولي اهتمامًا كبيرًا بفتح كليات جديدة في مختلف المحافظات خاصة النائية، وفي محافظات الصعيد؛ حتى يسهل على أبنائنا وبناتنا في تلك المحافظات الالتحاق بجامعة الأزهر، لافتًا إلى أنه تم افتتاح كليات جديدة، إضافة إلى تحويل بعض الأقسام إلى كليات مستقلة خلال العامين الماضيين.

ودعا الدكتور سلامة داود، إلى تقويم اللسان العربي والاهتمام بذلك منذ الصغر، وهو ما يتأتى بحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية والمقطوعات الشعرية والنثرية التي تصقل اللسان وتعوده على التحدث بالعربية، لا سيما في الوقت الحالي الذي بدأت فيه العربية تُهجر، وأصبحت الكلمات الأجنبية تجرى على لسان الأطفال؛ لانتشار المدارس الأجنبية التي تفرض لغتها علينا، وتجعلها لغة للتعلم والتعامل، موصيًا مؤسسات التعليم في وطننا العربي بفرض حفظ النصوص الأدبية على طلاب المدارس في مقرراتها التعليمية؛ حتى نواجه موجة التغريب التي تتعرض لها اللغة العربية والحرب الخفية ضدها.

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