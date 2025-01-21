جامعة الأزهر تعلن مواعيد مسابقة القرآن الكريم

ترأس الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر الاجتماع الخاصّ بانطلاق فعاليات مسابقة جامعة الأزهر الدولية للقرآن الكريم، التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسادة أعضاء لجنة المسابقة.



مواعيد مسابقة القرآن الكريم لطلاب جامعة الأزهر

وأعلن رئيس الجامعة أن الالتحاق بالمسابقة يكون من خلال إدارة رعاية الطلاب بكلِّ كلية من كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 6 من فبراير القادم، مشيرًا إلى أن الاختبارات سوف تبدأ يوم السبت الموافق 15 من فبراير القادم وحتى يوم 20 من الشهر ذاته؛ لافتًا إلى أن الاختبارات سوف تكون شفويَّة.

وحثَّ رئيسُ الجامعة أبناءه الطلاب على الاشتراك في كافة المسابقات التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، برئاسة الأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب، ومنها: (مسابقة القرآن الكريم - مسابقة القراءة الحرة - مسابقة الأصوات الحسنة - مسابقة الإنشاد الديني والتواشيح الدينية)، إضافة إلى مسابقات أخرى رياضية.

جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم بجامعة الأزهر

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تخصيص (10) جوائز قيمة للطلاب للفائزين؛ يحصل الطالب الأول على جائزة مالية قدرها (100) ألف جنيه، أما الطالب الفائز بالمركز الثاني فيحصل علي جائزة مالية قدرها (75) ألف جنيه، والمركز الثالث يحصل على (50) ألف جنيه،



والمركز الرابع (25) ألف جنيه، المركز الخامس (15) ألف جنيه، إضافة إلى ذلك تمَّ رصد خمس جوائز تشجيعية قدرها (5) آلاف جنيه لكلِّ فائز من المركز السادس وحتى العاشر.

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