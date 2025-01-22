الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نص قرار جامعة الأزهر بشأن تعريب المقررات الدراسية بكليات الطب (مستند)

قيادات جامعة الأزهر
قيادات جامعة الأزهر

أصدر الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتشكيل لجنة علمية لتحديث مقررات علم الطب الشرعي بكليات الطب التابعة للجامعة.

جامعة الأزهر تشكل لجنة علمية لتطوير مقررات الطب الشرعي


جاء في القرار تكليف الأستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب للبنين بالقاهرة، بتشكيل اللجنة، على أن تضم خبراء ومختصين في مجال الطب الشرعي. وتهدف اللجنة إلى تعريب المناهج الدراسية بما يواكب أحدث التطورات العلمية، وتقديم مقررات تساهم في تأهيل طلاب وطالبات قسم الطب الشرعي بكفاءة عالية.

 

وأكد القرار على ضرورة التزام جميع الجهات المختصة بتنفيذ ما جاء فيه، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من عملية التطوير.

جامعة الأزهر المستمرة للارتقاء بمستوى التعليم الطبي


يأتي هذا القرار في إطار جهود جامعة الأزهر المستمرة للارتقاء بمستوى التعليم الطبي وتحديث المناهج بما يلبي احتياجات العصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور سلامة جمعة داود تطوير المناهج الدراسية رئيس جامعة الأزهر كليات الطب جامعة الأزهر تطوير المناهج

مواد متعلقة

جامعة الأزهر تعلن مواعيد مسابقة القرآن الكريم

رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل فريق أطباء الفم والأسنان الفائز بمسابقة "الأزهر"

رئيس جامعة الأزهر: 100 ألف جنيه جائزة مسابقة القرآن الكريم لطلاب فرع الزقازيق

تعليمات مشددة من إدارة جامعة الأزهر لعمداء الكليات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول
ads

الأكثر قراءة

جريمة الأقصر تثير رعب المصريين، النشطاء يكشفون سر الحادث البشع ويربطونه بحديث آخر الزمان

الأهلي يحسم أولى صفقات الشتاء قبل مباراة بيراميدز

مهاجم سوبر، شاهد مهارات السلوفيني نيجك جراديشار المرشح للانضمام للأهلي

الوضع اتغير، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 بعد موجة الارتفاعات

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالتعامل مع أشخاص منافقين

بيبسي تقرر تغيير أسعار عبواتها البلاستيك، وهذا موعد التطبيق

المتهم ذبح الضحية وشرب من دمائه، عقوبة جريمة الأقصر البشعة في القانون

مشرد بالشوارع منذ 2014، تفاصيل جديدة عن المتهم بجريمة الأقصر البشعة (فيديو)

منوعات

المزيد

اعتقال 9 أشخاص جراء حريق منتجع أودى بحياة 76 شخصا في تركيا

واقعة تهز الرأي العام التونسي، شاب يضرم النار في أمه

فيلسوف روسي يتوقع محاولة اغتيال ترامب مجددا ويكشف السبب

بعد يوم من تنصيب والده، ترشيح بارون ترامب للعب في دوري كرة السلة للمحترفين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب، وصل لهذا المستوى (آخر تحديث)

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

3252 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025 ببداية التعاملات

عباد الشمس يسجل 100 جنيه للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

هدافو منتخب كرة اليد في دور المجموعات ببطولة العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالتعامل مع أشخاص منافقين

رجال مدحهم الله وأثنى عليهم، محمد سيد طنطاوي يبين من هم؟

ما هي مراحل التوبة؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية