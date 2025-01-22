جريمة الأقصر تثير رعب المصريين، النشطاء يكشفون سر الحادث البشع ويربطونه بحديث آخر الزمان

جريمة الأقصر، أثارت جريمة الأقصر التي حدثت، أمس الثلاثاء، حالة من الرعب بين المصريين، الذين وصفوها بالجريمة البشعة، حيث أقدم أحد الأشخاص بإنهاء حياة آخر بطريقه بشعة، وعلى غرار جريمة الإسماعيلية التي وقعت عام 2021، الأمر الذي أثار فزع وغضب المصريين.

جريمة الأقصر البشعة تتصدر التريند

تصدرت جريمة الأقصر تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، ودشن النشطاء هاشتاج بعنوان “حادثة الأقصر”، للكشف عن أبعاد الجريمة التي وصفوها بـ"البشعة" و"المرعبة الدخيلة على المجتمع المصري"، جريمة الأقصر الصادمة أرجعها النشطاء إلى تعاطي مخدر "الشابو"، محذرين من تأثير المخدرات القاتل على المجتمع.

جريمة الإسماعيلية تتكرر أحداثها في الأقصر، فيتو

وعلق أحد النشطاء على جريمة الأقصر فقال: "أول ما سمعت عن مخدر الشابو والآيس كان من سنوات في الصعيد، وتحضر أسرع وبمواد دوائية وإدمانها أسرع، رخيصة، تأثيرها أسوأ من الهيروين، الحرب على المخدرات؛ حرب مع عدو أخطر، أبناؤنا في خطر حقيقي، فهل من صحوة قبل فوات الأوان؟ اللهم احفظ شبابنا، وأحمِ أبناءنا، وأنر بصيرتهم.. حادثة الأقصر"

جريمة الأقصر تثير رعب المصريين

وقال أحد النشطاء ويدعى أحمد أبو بكر على جريمة الأقصر فقال: "أولا: دي مش قريه دي حته عندنا أسمها أبو الجود تبع الأقصر المدينه، يعني بندر... لو قرية مستحيل حد يترك الجاني يعمل كدا عشان كل القرى عائلات ومن المستحيل أحد يسكت على كدا".

تصوير جريمة الأقصر البشعة، فيتو



وعلق البلوجر أحمد حسن قائلًا: " كل يوم جريمة والناس في غفلة وكله بيصور وبيشير وبس.. أيه اللي حصل في مصر؟ لماذا أصبحت الجريمة سهلة في مجتمع كانت تهزه جريمة اختطاف طفل..."

أما البلوجر أحمد أنور فقال: "الفيديو صعب يا جماعة جدًا.. شاب أقدم على إنهاء حياة شخص بطريقة بشعة... في محافظة الأقصر... واقعة صادمة حدثت وشهدتها منطقة "أبو الجود" في محافظة "الأقصر"... وهي جريمة بشعة بكل المقاييس فالجريمة نفذها شخص في جاره في نفس الشارع، ما أثار حالة كبيرة من الذهول والرعب بين الأهالي بسبب الحادثة، التي أثارت جدلًا واسعًا وفتحت باب التساؤلات حول الأسباب التي دفعت الجاني لأرتكاب هذا الفعل المروع بمنتهي البشاعة.. والأكثر بشاعة في الحادث... أن القاتل كتب على الحائط والجدران في الشارع... وهوه يقول لحمه ودمه حلال..."

المصريون في حالة صدمة من حادثة الأقصر

عبر أحد النشطاء عن رعبه من الجريمة فقال: "أنا في حالة صدمة كبيرة هو بجد فيه أيه... فيه أيه يامصريين أيه اللي بيحصل ده مش معقول كده خالص أبدًا حقيقي فعلًا ربنا يرحمنا برحمته"

كما عبر البلوجر محمد عادل عن مخاوفه فقال: "جريمة الأقصر بشعة... وهناك فيديو متداول لا أنصح أحد بمشاهدته، شخص ينهي حياة جاره بطريقة بشعة... والجانى ليس له أى علاقة بالمجنى عليه ولا توجد خلافات بينهما، وهذا أغرب ما فى الحادث، الشهود قالوا أن الجاني يتعاطى المخدرات.. بالتأكيد هذا الشخص غير طبيعى تمامًا ولا يجب عليكم أن تصدموا من وقائع الجريمة وبشاعة تفاصيلها، تحزنوا فقط إذا كان طبيعى أو له علاقة بصفات الإنسانية."

جريمة الأقصر تهز مصر، فيتو



وتابع البلوجر محمد عادل "الجاني ليس كباقى البشر لأنه تجاوز كل الحدود... فالتعامل معه كإنسان ظُلم له ولا يجوز التعامل معه كإنسان له اعتبار، الأسود كثيرًا ما تتشاجر وكثيرًا مايقتلون بعضهم بعضًا لكنهم لا يأكلون لحوم جنسهم لأنها تحتوى على سموم تضرهم، سموم قدرها الله ووضعها فيهم بنسب عالية لتعطيهم مناعة وتحميهم من الإصابة بأمراض الفرائس الأخرى التى يأكلونها مثلهم كمثل التماسيح وباقى الحيوانات المفترسة، وبالتالى الأسد الذى أكل لحم أخيه حيًا هو أسد غير طبيعى مثله كمثل الذي ارتكب جريمة الأقصر... المخدرات تدمر العقل وتنزع صفات الإنسانية.. فاحذروها"

الناس أصبحوا مرضى نفسيين

وعبر أحد النشطاء عن رعبه، فقال: "المرعب في جريمة الأقصر مش بس القتل أو التعامل مع الجثة بهذه الطريقة... لكن الأفظع أن الناس أصبحوا مرضى نفسيين مفيش اعتبار للبشرية... الناس واقفة تتفرج وتصور وكأن ده مش إنسان بيتعامل معه بهذه الطريقة البشعة في إنهاء حياته... وكأن القتل أصبح أمر عادي في حياتهم. مفيش حد مستغرب أو مهتم... محدش يفتح ڤيديو جريمة الأقصر... مراعاة لشعور أهل المجني عليه ومراعاه لشعور الناس.. للميت حرمه..."



وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن رعبهم من مشهد جريمة الأقصر فقالوا: "الفيديو المنتشر لجريمة بشعة حدثت في الأقصر.. أنا بحذرك.. لو صادفك الفيديو ده متفتحوش، المشاهد مؤذية نفسيًا جدًا! والقصة باختصار شخص تحت تأثير مخدر "الشابو"، النسخة المصرية من مخدر الميثامفيتامين أو الـ Crystal Meth، ارتكب جريمة مرعبة في قلب الشارع.. اعتدى على جاره، اللي هو راجل كبير اسمه حجاج أمام الناس، ورسم بالدم على الجدران..."

النشطاء يكشفون سر جريمة الأقصر البشعة

وأكد بعض المتخصصين أن سبب جريمة الأقصر تعود لمخدر "الشابو".. التفاصيل الطبية تؤكد أن هذا المخدر عبارة عن مادة منشطة، تسبب نشوة مؤقتة ونشاط مفرط، ومع استمرار استعمالها تسبب في تدمير خلايا المخ.. وهذا المخدر يزيد من إفراز هرمون السعادة، يسمى طبيًا "الدوبامين"، وهذا يجعل من يجربه يدمنه بسرعة، لكنه يدمر الإحساس والمنطق عند من يتعاطاه، ويجعله يفقد السيطرة على تصرفاته، ويرى هلاوس سمعية وبصرية حادة، ما يخلق عن المتعاطي جنون شك أو بارانويا، وبينتج عنه تصرفات عنيفة وغير مبررة أو مفهومة.

جريمة بشعة تهز الأقصر، فيتو

وأكد النشطاء أن مخدر "الشابو" أصبح منتشرًا في مصر بشكل كبير، بسبب رخصه وسهولة تصنيعه، فالحصول عليه أسهل من الحصول على أي مخدر آخر، ومع زيادة انتشاره، أصبحت مشاهد الجرائم البشعة مثل جريمة الأقصر تتكرر، ومع الوقت ستصبح معتادة، وهذه هي الكارثة الكبيرة والغريبة على المجتمع المصري تمامًا.

حادثة الأقصر من جرائم آخر الزمان

وعبر أحد النشطاء عن مخاوفه فقال: "ما حدث في الأقصر غريب على المجتمع المصري.. وخاصة من قاموا بتصوير الجريمة والجاني وهو يرتكب جريمته ويمثل بضحيته، والجميع يشاهد ولم يتدخل أحد لوقف ما يحدث ولم يقولوا للجاني "انت بتعمل أيه".. وهذا أصبح أمر معتاد في الجرائم التي تحدث حاليًا.. وما يحدث من علامات الساعة! هذه الجرائم تحمل في تفاصيلها سمات وصفات آخر الزمان، واضح جدًا أننا خلاص بقينا فيه رسميًا.."

واستعان الناشط بحديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم عن جرائم آخر الزمان فقال: "عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا إن بين يدي الساعة الهرج.. قالوا: وما الهرج؟.. قال: القتل... إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه.. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟.. قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء، وليسوا على شيء.."



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