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حوادث

بقيمة 10 ملايين جنيه، حبس عنصر إجرامي بتهمة حيازة مخدر "الشابو"

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس عنصر إجرامي بالقاهرة، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، قدرت قيمتها بـ 10 ملايين جنيه.

 

القبض على عنصر إجرامي بالجيزة

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بمخدر الآيس "الشابو" وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وضُبط بحوزته على (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 20 كيلو جرام)، هذا وتقدر القيمة المالية للمخدر المضبوط بـ 10 ملايين جنيه تقريبًا.

 

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

 

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