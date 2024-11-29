بقيمة 10 ملايين جنيه، حبس عنصر إجرامي بتهمة حيازة مخدر "الشابو"

أمرت نيابة الجيزة بحبس عنصر إجرامي بالقاهرة، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، قدرت قيمتها بـ 10 ملايين جنيه.

القبض على عنصر إجرامي بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بمخدر الآيس "الشابو" وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وضُبط بحوزته على (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 20 كيلو جرام)، هذا وتقدر القيمة المالية للمخدر المضبوط بـ 10 ملايين جنيه تقريبًا.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.