الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

متهمات بنشل السيدات في المطرية يكشفن طريقة ارتكاب جرائمهن

حبس متهمة، فيتو
حبس متهمة، فيتو

أدلى تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات، بتهمة ارتكاب وقائع سرقة الحقائب بأسلوب النشل باعترافات تفصيلية أمام نيابة المطرية


وقالت السيدات انهن يقمن بتوزيع الأدوار فيما بينهم علي مناطق المطرية، مشيرات إلى أنهن يخترن ضحيتهم بعناية.


وأضافت المتهمات أنهن يعمدن إلى اختيار السيدات التي تمشي بأطفالها الصغار ويهخطفن حقيبتها بأسلوب النشل حتي لا تستطيع الجري وراءهن ويتمكن بتلك الوسيلة من الهرب


وأشارت المتهمات إلى أنهن سرقن 11 سيدة، ونجحن في جمع اكثر من 10 آلاف جنيه حصيلة نشاطهن الاجرامي.  


البداية كانت عندما نجحت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابى ضم (3 سيدات "لاثنتين منهن معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية، تخصص نشاطهن الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقة الحقائب بأسلوب "النشل".

وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.  

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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نيابة المطرية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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