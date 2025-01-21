حبس عصابة نسائية بتهمة سرقة الحقائب في المطرية

أمرت نيابة المطرية بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات، بتهمة إرتكاب وقائع سرقة الحقائب بأسلوب النشل 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما نجحت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابى ضم (3 سيدات "لإثنين منهن معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية، تخصص نشاطهن الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقة الحقائب بأسلوب "النشل".



وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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