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رياضة

مهاجم سوبر، شاهد مهارات السلوفيني نيجك جراديشار المرشح للانضمام للأهلي

نيجك جراديشار،فيتو
نيجك جراديشار،فيتو

اقترب مسؤولو النادي الاهلي من إنهاء صفقة المهاجم الدولي السلوفيني نيجك جراديشار، نجم وهداف فريق فيهيرفار، المجري، للانضمام إلى صفوف الفارس الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت تقارير مجرية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع إدارة نادي فيهيرفار المجري، من أجل حسم صفقة نجمه وهدافه الأول السلوفيني نيجك جراديشار.

مسؤولو الاهلي يسعون حاليا لإنهاء الصفقة والاتفاق على كافة الأمور المالية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمهارات وأهداف اللاعب. 

 

أبرز المعلومات عن نيجك جراديشار 


  نيجك جراديشار يبلغ من العمر 22 عاما، فهو من مواليد العاصمة السلوفينية ليوبليانا لعام 2002.

 يجيد «جراديشار» اللعب في مركزي المهاجم الصريح وهو مركزه الأصلي في أرض الملعب، وكذلك الجناح الأيسر.

 بدأ صاحب الـ22 عاما، مسيرته لاعبا ضمن صفوف فريق الشباب بنادي برافو السلوفيني والذي استمر فيه حتى عام 2022، تخللها فترة إعارة لصفوف فريق إن كيه بريزيس.

و انتقل كلاعب حر بعد ذلك إلى صفوف فريق روجاسكا السلوفيني في 2022، قبل انتقاله بعد ذلك إلى صفوف فريقه الحالي فيهيرفار المجري المجري في فبراير من عام 2024.

و سجل جراديشار 7 أهداف في 15 مباراة رفقة ناديه السابق إن كيه بريزيس السلوفيني طوال مسيرته مع الفريق، فيما سجل 24 هدفا وصنع 4 أهداف أخرى رفقة فريقه السابق الآخر روجاسكا.

و أحرز المهاجم السلوفيني الشاب حتى الآن 9 أهداف وصنع 4 أخرى في 36 مباراة رفقة فريقه الحالي فيهيرفار المجري في مختلف البطولات منذ انتقاله إليه.

و نجح جراديشار في تسجيل 8 أهداف وصنع 4 في مختلف المسابقات رفقة فريقه الحالي فيهيرفار المجري في 22 مباراة خاضها معهم الموسم الجاري.

و يمتلك نيجك جراديشار مباراة دولية وحيدة مع المنتخب السلوفيني.

كما سجل  نيجك جراديشار  هدفا دوليا وحيدا مع منتخب بلاده.

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