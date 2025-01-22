الأربعاء 22 يناير 2025
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رياضة

أزمة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بالدوري

وسام ابوعلي،فيتو
وسام ابوعلي،فيتو

يغيب وسام أبو علي نجم النادي الاهلي، عن مباراة الفريق اليوم أمام فاركو والتي ستقام  على أرضية ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وعلى الرغم من تأكيدات الجهاز الفني بأن غياب وسام أبوعلي جاء لإراحته إلا أن مصدر أكد داخل الفريق أن وسام يعاني من إصابة وثقل في القدم مما يدفع الجهاز الطبي لاتخاذ قرار باراحته.

وكشف مصدر أن الجهاز الطبي  للأهلي سيحدد عقب مباراة فاركو مدى إصابة اللاعب وإن كان هناك احتمالية بعدم الدفع بوسام أبوعلي أمام بيراميدز في اللقاء المرتقب بين الفريق والمحدد له الأحد المقبل بالجولة العاشرة من الدوري.

وشدد المصدر أن الجهاز الطبي للأهلي يسعى إلى إنهاء كافة الإجراءات الطبية على قدم وسام أبوعلي قبل مواجهة بيراميدز وسط محاولات للحاقه بالمباراة. 

 

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ‏ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد هاني وسمير محمد وكريم ‏الدبيس ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الاهلي مع نظيره فاركو في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز. 

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

 

ترتيب الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز 

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يأتي فريق فاركو في المركز الحادي عشر برصيد 0 نقاط. 

 

مباراة الأهلي وفاركو 

وتدخل كتيبة كولر المباراة أمام فاركو سعيا في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، للحفاظ على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري، كما يرغب لاعبو الأهلي في الفوز لمصالحة الجماهير بعد الخسارة في مباراته الأخيرة أمام أورلاندو على ستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف. 

بينما يأمل فريق فاركو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي للدخول إلى المراكز الأمانة في جدول ترتيب الدوري، بجانب تعويض خسارته في مباراته الأخيرة في الدوري والتي تعرض لها علي يد المصري البورسعيدي بهدف نظيف. 

 

 

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