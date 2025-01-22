أناطوليوس الفارسي، قائد الجندية الذي انتصر بالإيمان

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس أناطوليوس الفارسي.

قصة استشهاد القديس أناطوليوس الفارسي

سنة 20 للشهداء (304م)، استُشهد القديس أناطوليوس الفارسي، الذي وُلد في بلاد فارس والتحق بالجيش الروماني، حيث خدم لمدة خمسة عشر عامًا وارتقى إلى رتبة قائد.

عندما أعلن الإمبراطور دقلديانوس اضطهاده للمسيحيين، رفض أناطوليوس مغريات العالم الزائل واختار طريق الإيمان. في خطوة جريئة، خلع ثياب الجندية أمام الإمبراطور وأعلن ولاءه للسيد المسيح.

حاول الإمبراطور استمالته باللين ثم سلَّمه إلى الوالي رومانس، الذي فشل بدوره في ثنيه عن إيمانه. عُذِّب القديس أناطوليوس بشتى الطرق، من ضرب وجلد إلى قطع لسانه وإلقائه للوحوش، لكن العناية الإلهية كانت ترافقه وتشفيه من كل أذى.

بعد أن فشل الجلادون في كسر إرادته، صدر الأمر بقطع رأسه، لينال إكليل الشهادة، ويظل رمزا للشجاعة والإيمان في وجه الطغيان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.