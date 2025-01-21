الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين في روض الفرج

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة شمال القاهرة بحبس ربة منزل متهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى استثمارها في مجال الاتجار بالملابس والأجهزة الإلكترونية بمنطقتي السلام وروض الفرج 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيها بقيام سيدة بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 3 مليون جنيه بزعم توظيفها في الاتجار بالملابس إلا أنها لم ترد الأموال وهربت


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل الي المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة شمال القاهرة السلام قسم شرطة روض الفرج النيابة العامة

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