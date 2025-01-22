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رياضة

سيراميكا يسعى لملاحقة الأهلي على صدارة الدوري الممتاز

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

يلتقي فريقا سيراميكا والاتحاد السكندري في السابعة مساءً اليوم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

 

مباراة سيراميكا والاتحاد السكندري

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة حيث فاز سيراميكا في الجولة الماضية على طلائع الجيش بهدف نظيف، بينما خسر الاتحاد السكندري أمام زد إف سي بهدف نظيف

ويسعى فريق سيراميكا لمواصلة انتصاراته وعروضه القوية في الدوري فيما يسعى زعيم الثغر إلى تعديل مساره بجدول الدوري

ترتيب سيراميكا والاتحاد السكندري


ويمتلك فريق سيراميكا 15 نقطة يحتل بهم الترتيب تالرابع بجدول الدوري بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو سيراميكا 12 هدفًا واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز ال13 برصيد 9 نقاط بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو الاتحاد 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرى.
 

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