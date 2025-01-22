في يومها قبل الأخير، غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد تتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

شاركت انتصار الجلاد والدكتورة أم كلثوم ماضي أعضاء المتابعة والتقييم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، وتواجد جميع المعنيين وذلك لمتابعة منظومة العمل بامتحانات الشهادة الإعدادية فى يومها قبل الأخير.

حيث تابعت الغرفة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات انتظام دخول الطلاب للجان الامتحانات وسط إجراءات مشددة لمنع أى تجاوزات.

ومن جانبه أشار المهندس سيد عبدالعزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، لتوجيهاته المستمرة بتوفير الأجواء الملائمة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

مكافأة لطلاب الشهادة الإعدادية

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وجه في وقت سابق بصرف مكافأة لطلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على الدرجات النهائية بالفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك خلال تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ بإدارة الخارجة التعليمية، يرافقه المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، ووصفي مدير إدارة الخارجة التعليمية وعددٌ من المسئولين المعنيين.

حيث تفقّد سير الامتحانات داخل لجان مدرستي "الشهداء" و"صلاح الدين الإعدادية"، واطمأن على عدم وجود شكاوى أو معوقات تواجه الطلاب. كما أكّد على الالتزام التام بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

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