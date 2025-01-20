الإثنين 20 يناير 2025
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محافظات

حصر أصول الدولة وملامح الخطة الاستثمارية وقرى حياة كريمة على مائدة نائب محافظ الوادي الجديد

نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد، ڤيتو

وجّهت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، بحصر ومراجعة بيانات أصول الدولة بكل مراكز المحافظة، وعمل متابعة دورية للتغيرات الطارئة على الأصول بشكل شهري لإرسال التحديثات ورفعها على المنظومة الإلكترونية لأملاك الدولة، موجهة بربط بيانات أصول الدولة المدرجة بالمنظومة مع خريطة الأساس الموحدة للمحافظة وإدراجها على منصة مصر المكانية بما يضمن تكامل البيانات المكانية،

جاء ذلك خلال اجتماع نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم، مع رؤساء المراكز؛ لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية بالمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من المسئولين المعنيين.

وأكدت نائب محافظ الوادى الجديد، على وضع خطة شهرية لاستغلال الأصول بما يفيد المواطنين وعرضها على الجهات المعنية لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما ناقشت حنان مجدي، ملامح الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام الحالي، مشددةً على تحديد المشروعات وفقًا للأولويات والاحتياجات الأساسية للمراكز، بما يحقق رضا المواطنين والارتقاء بجودة المستوى المعيشي لهم، ومراجعة معدلات ومؤشرات تنفيذ المشروعات بالخطة بدقة بما يضمن الحفاظ على مقدرات الدولة وصون المال العام، كما وجهت بتفعيل البريد الإلكتروني المؤمن الخاص بكل مركز؛  وبدء استخدامه لإرسال واستقبال المخاطبات والإخطارات بداية من شهر فبراير القادم.

كما وجهت بحصر منازل مبادرة حياة كريمة بالقرى ومعاينتها لبحث موقفها، وحصر الحرف الموجودة لبحث إمكانية إنشاء مجمع حرفي صناعي، كما أكدت على تحديث موقف الأراضي المستردة، وبدء حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة، وموافاة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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