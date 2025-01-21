الثلاثاء 21 يناير 2025
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تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

ناصر حسن، وكيل وزارة
ناصر حسن، وكيل وزارة التعليم خلال متابعة سير امتحان اليوم

 قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الغربية، بمتابعة سير امتحان اليوم الثالث من امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية. 

تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس طنطا (صور)

لا توجد أي شكاوى من الطلاب 

 وقد اطمأن وكيل تعليم الغربية إلى سير الامتحانات بصورة طيبة، بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، ولا توجد أي شكاوى من الطلاب خلال سير الامتحان. 
 عدم اصطحاب التليفون المحمول

 

 وقد شدد وكيل تعليم الغربية على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول لكلا من الطلاب والمعلمين، والتأكد تماما من عدم دخول أي أجهزة الكترونية تساعد على الغش برفقة الطلاب، كساعات الأندرويد، والسماعات اللاسلكية، أو غيرها، والتوجيه بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.


يذكر إنه نحو 93490 طالبا وطالبة بـ محافظة الغربية يؤدون الامتحان في 418 لجنة للشهادة الإعدادية العامة، في مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية، ونحو 4886 طالبا يؤدون الامتحان في 35 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية في مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

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