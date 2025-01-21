رئيس جامعة طنطا يطمئن على مصابي حادث طريق “طنطا - قطور”

توجه الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، يرافقه الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى مستشفى الطوارئ الجامعي؛ للاطمئنان على حالة المصابين في الحادث الأليم الذي وقع اليوم على طريق طنطا-قطور.

بينهم 6 من طلاب الجامعة

واستقبلت المستشفى على أثره عددا من المصابين من بينهم 6 من طلاب الجامعة، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشبيني المشرف على مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، وعدد من مديري المستشفيات الجامعية.

‎

استعدادات مستشفى الطوارئ

اطمأن الدكتور القائم بعمل رئيس جامعة طنطا خلال الزيارة على حالة المصابين وتقديم كافة الإسعافات والخدمات الطبية اللازمة واستعدادات مستشفى الطوارئ الجامعة لتقديم الخدمات من خلال الأطباء وأطقم التمريض، وتوافر الأجهزة الطبية وفقا لحالة المصابين، مشددا على استعداد جميع المستشفيات الجامعية لاستقبال الحالات التي تتطلب تقديم خدمات طبية تخصصية بأعلى درجات الكفاءة والدقة، مؤكدا خلال مروره على المصابين على المتابعة المستمرة لحالاتهم لضمان سلامتهم.

‎

تقديم كافة التيسيرات

كما وجه القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا عمداء الكليات بتقديم كافة التيسيرات واتخاذ الاجراءات التي تضمن عدم تضرر الطلاب المصابين خلال فترة الامتحانات الجارية حاليا.

قائمة أسماء الطلاب المصابين

جدير بالذكر أن قائمة أسماء الطلاب المصابين ضمت عبد الله جودة عبد الله المقيد بكلية التربية النوعية، ولمياء أمين فوزي المقيدة بكلية التجارة، وأميرة محمد هشام المقيدة بكلية التجارة، ويارا جمال عبد المنعم المقيدة بكلية التجارة، وناريمان أيمن محمد المقيدة كلية التجارة، وهدير حمزه محمد المقيدة بكلية التجارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.