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حوادث

اعترافات سائق التوك توك المتهم بقتل شخص خطأ في مدينة نصر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

استمعت نيابة مدينة نصر لأقوال سائق التوك توك المتهم بقتل شخص خطأ بعد دهسه وسرقة متعلقاته بمدينة نصر.

وقال المتهم: بينما كنت أقود التوك توك شاهدت شفت المجني عليه يمشي حاملا معه حقيبة شعرت بان فيها أشياء باهظة الثمن


وأضاف المتهم أنه قرر إيقاف المجني عليه وسرقة ما معه كرها عنه، وبالفعل توقف ثم اقترب من الضحية وطالبه بإعطائه الحقيبة فرفض وقاومه .


وأشار المتهم إلى أنه خشي من الأهالي وعندما هم بالهروب بالتوك توك خاصته اصطدم بالمجني عليه بالخطأ فاسقطه غارقا في دمائه.


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تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوفاة (أحد الأشخاص) بدائرة القسم متأثرًا بإصابته إثر اصطدام مركبة "توك توك" به، واستيلاء قائد المركبة على متعلقاته وهروبه.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق- مقيم بدائرة القسم  ومركبة " التوك توك" وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.  

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث مديرية أمن القاهرة

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