الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

حبس سائق توك توك بتهمة دهس شاب في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سائق مركبة "توك توك" بتهمة دهس أحد الأشخاص محدثًا إصابته التى أودت بحياته 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه.

مصرع شاب صدمه توك توك فى مدينة نصر
تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوفاة (أحد الأشخاص) بدائرة القسم متأثرًا بإصابته إثر إصطدام مركبة "توك توك" به، واستيلاء قائد المركبة على متعلقاته وهروبه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق- مقيم بدائرة القسم  ومركبة " التوك توك" وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.  

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث أمن القاهرة

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