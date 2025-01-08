الموسم الثاني لمسلسل Severance يحصل على تقييم 100% من Rotten Tomatoes

severance، حصل الموسم الثاني من مسلسل آبل الشهير، Severance، على تقييم 100% من موقع التقييمات الأشهر حول العالم، 'Rotten Tomatoes'، بعد 33 مراجعة نقدية، وذلك قبل عرض أولى حلقاته حصريا على منصة '+Apple TV'، بتاريخ 17 يناير الجاري.

وطرحت منصة '+AppleTV، التريلر التشويقي الأول للموسم الثاني، من مسلسلها المرتقب Severance.

Things look a little different around Lumon.#Severance Season 2 premieres January 17 on Apple TV+ pic.twitter.com/o8o8PREo5p — Apple TV (@AppleTV) October 23, 2024

موعد عرض الموسم الثاني

وأعلنت منصة آبل، عن عرض الموسم الثاني من مسلسلها الناجح، Severance، بتاريخ 17 يناير ٢٠٢٥.

وأوضحت منصة '+AppleTV'، أن الموسم الثاني من مسلسل Severance، سيحمل عدة مفاجآت للمشاهدين.

بن ستيلر يكشف تفاصيل جديدة عن الموسم الثاني لمسلسل SEVERANCE

كشف بن ستيلر الممثل الشهير، القائم على إخراج وإنتاج مسلسل منصة آبل الناجح، SEVERANCE، عن تفاصيل جديدة حول مصير الموسم الثاني من المسلسل.

وأكد بن ستيلر، في تصريحات صحفية، أن التأخر في إنتاج الموسم الثاني من مسلسل SEVERANCE، جاء بسبب حرص فريق العمل، علي إنتاج موسم ثان أقوى من الأول، الذي حقق نجاحا كبيرا، وحصد عشرات الجوائز، قائلا: "العمل مستمر على الموسم الثاني من المسلسل، نحن نعمل على ذلك حتى لحظة عرضه على الشاشة".

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