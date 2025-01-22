7 وفيات والعربية اتعجنت، الصور الأولى لحادث انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية "تنيدة " التابعة لمركز بلاط بالوادي الجديد، عند منطقة الكيلو 120 من الطريق في نطاق محافظة أسيوط.



وأسفر الحادث عن وفاة "سعد عيد محمد أحمد، 45 عامًا، مقيم قرى عزب القصر التابعة للداخلة، أحمد عبد الرحيم، صالح، 56 عامًا، مقيم مركز الداخلة، مصطفى كحلاوي أحمد عبد المحسن، 37 عامًا، مقيم قرية الهنداو بمركز الداخلة، أحمد فتحي زنقور، 33 عامًا، مقيم قرية الهنداو، عادل علي أحمد علي، 56 عامًا، مقيم قرية الهنداو، محمد جمال علي أحمد، 25 عامًا، مقيم الهنداو بالداخلة ، وآخر مجهول الهوية.

صور الحادث

كما أسفر الحادث عن إصابة "مصطفى محمود مصطفى، 17 عامًا، محمود مصطفى حافظ، 75 عامًا، ياسمين مبارز محمد عبد الله، 40 عاما، ممدوح عيد محمد أحمد، 41 عامًا، فتحي زنقور حسن، 33 عامًا.



جرى الدفع بـ12 سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجثث لمشرحة مستشفى الداخلة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.



فيما دفعت إدارة المرور بمركز الداخلة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمعدات وأوناش لموقع الحادث لنقل آثار الحادث ورفعه من محور " تنيدة – منفلوط"، لضمان إعادة السيولة المرورية لطبيعتها.

صور شهداء الحادث

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