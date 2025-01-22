الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية "جنق قلعة" التركية

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالًا بقوة 5 درجات بمقياس ريختر وقع بالقرب من سواحل تركيا الغربية، أمس الثلاثاء.

وحسب معطيات المركز، فإن مركز الزلزال كان على بعد 135 كيلومترًا شمال غربي مدينة مانيسا التركية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 386 ألف شخص.

وكانت البؤرة بعمق 10 كيلومترات، ولم ترد أي معلومات حول وقوع إصابات أو دمار في المنطقة.

بدورها، أفادت هيئة الطوارئ التركية برصد هزات أرضية مساء أمس الثلاثاء بالقرب من ولاية جنق قلعة بغرب البلاد.

وكانت بؤرتها بعمق 8.65 كيلومترات في بحر إيجه على بعد 7 كيلومترات عن الساحل التركي.

وشعر سكان الولايات المجاورة بالزلزال أيضًا.

وأكدت الهيئة أنها "لم ترصد أي عواقب سلبية حتى الآن" وتواصل متابعة الأوضاع في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزلازل سواحل تركيا مركز الزلزال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل مدينة مانيسا التركية هيئة الطوارئ التركية

مواد متعلقة

4 زلازل جديدة في إثيوبيا تثير الفزع، وخبير جيولوجي يؤكد إجلاء 80 ألف شخص من الأخدود

110 سدود أكثر خطورة من النهضة، خبير بالشأن الأفريقي يكشف الجديد في زلازل وبراكين إثيوبيا

أكاديمي أمريكي يكشف تأثير زلازل إثيوبيا على سد النهضة

9 زلازل تضرب إثيوبيا خلال 24 ساعة لأول مرة، وخبير جيولوجيا: تهدد سد النهضة
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول وليل في دوري أبطال أوروبا 2024/ 2025

بث مباشر، مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا 2024/2025

مهتز نفسيا يذبـ.ـح مسنا بسكين ويتجول برأسه في الشارع بالأقصر

بعد تنصيب ترامب، نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأسعار الذهب

أول صور للغرفة المظلمة التي احتجزت بها سيدة البدرشين مكبلة اليدين لمدة 6 سنوات (صور)

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين: سحب ممطرة على جنوب القاهرة والفيوم

والدة كهربا توجه له رسالة واللاعب يعدها بنصف مليون جنيه

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار وتحذر من هذه الظاهرة

منوعات

المزيد

محرك طائرة مقاتلة يبتلع ضابطة في تايوان

إيلون ماسك يسخر من بايدن لهذا السبب

تنصيب ترامب، مختص بقراءة الشفاه يكشف "سؤال" أوباما لبوش

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

أسعار النحاس الأحمر والأصفر بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 21-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الهواتف الداعمة لمكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

أسماء سورة التوبة وفضائلها وسبب عدم ذكر البسملة في أولها

المزيد
الجريدة الرسمية