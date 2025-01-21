عشرات المصابين في زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب تايوان (فيديو)

زلزال تايوان، ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر جنوب تايوان فجر اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 27 شخصا، ووقوع أضرار مادية.

زلزال بلغت قوته 6.4 درجة يضرب جنوب تايوان



وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان: إن الزلزال وقع في الساعة 12:17 صباحا وكان مركزه على بعد 38 كيلومترا جنوب شرقي مقاطعة تشيايي وعلى عمق 10 كيلومترات.

EARTHQUAKE strikes the Center of Taiwan! 🇹🇼 6.0- 6.5 28 km deep. pic.twitter.com/FRlKgsS49l — GeoTechWar (@geotechwar) January 20, 2025

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن شدة الزلزال بلغت 6 درجات.

ووردت تقارير متفرقة عن أضرار طفيفة إلى متوسطة في مدينتي تشيايي وتاينان.

لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب بقوة 6.0 ريختر في #تايوان 🇹🇼 اليوم 20 يناير 2025

عبر:https://t.co/KRFgvIaIT7 pic.twitter.com/K3VHjocoMi — راصد الزلازل والبراكين 2025 (@Hgffkk6) January 20, 2025

عشرات الإصابات في زلزال تايوان

وأشارت إدارة الإطفاء في تايوان إلى أن 27 شخصا نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات طفيفة ومن بينهم ستة أشخاص تم إنقاذهم من منزل منهار في منطقة نانشي بمدينة تاينان، ووردت أنباء عن تضرر جسر على طريق سريع إقليمي.

At 0:17 on January 21st, at the rescue site of the 6.2-magnitude #earthquake in #Taiwan, a house collapsed and a one-year-old baby was rescued. pic.twitter.com/Cs5b0VihDz — May麦小米 ❤️ (@maiduspace2) January 21, 2025

ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات، رغم أن عمال الإنقاذ مازالوا يقيمون حجم الأضرار.

حزام النار



وفي أبريل الماضي، ضرب زلزال بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي الجبلي للجزيرة في هوالين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة أكثر من 1000 آخرين. وتبع الزلزال الأقوى منذ 25 عاما مئات الهزات الارتدادية.

وتتعرض تايوان لزلازل نظرا لوقوعها في منطقة "حزام النار" التي تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ.

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