تحذير من خطر وقوع زلزال قوي في اليابان بحلول عام 2055

تنشر لجنة الزلازل الحكومية اليابانية سنويًا توقعاتها بشأن احتمالية حدوث الزلازل على حدود الصفائح التكتونية للصدوع النشطة.

احتمال وقوع زلزال بقوة 8 إلى 9 درجات في صدع نانكاي

ووفقًا لأحدث توقعات اللجنة، فإن احتمال وقوع زلزال بقوة 8 إلى 9 درجات في صدع نانكاي خلال الثلاثين عامًا المقبلة يبلغ حوالي 80%، مقارنة بتوقعها العام الماضي الذي كان يتراوح بين 70% و80%. كما أن احتمال وقوع زلزال كبير خلال العشر سنوات القادمة يبلغ حوالي 30%، وفي الخمسين سنة المقبلة يصل إلى 90% أو أكثر.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أشار الخبراء خلال مؤتمر صحفي إلى أن عدم حدوث زلزال متوقع يزيد من احتمالية وقوعه في المستقبل، لكن هذا لا يعني أن الاحتمالية تزداد بشكل كبير. وأكدوا أن الزلازل الأخيرة في منطقة هيوجا نادا، بما في ذلك الزلزال الذي وقع العام قبل الماضي وآخر في أغسطس الماضي، لا علاقة لها بصدع نانكاي.

كما رفعت اللجنة في تقريرها الجديد احتمال وقوع زلزال بقوة 7.4 درجة في منطقة محافظة مياجي شمال شرق اليابان خلال الثلاثين عامًا المقبلة إلى 80-90%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع احتمال وقوع زلزال بقوة 7.9 درجة بالقرب من الجزء الشرقي لمحافظة أوموري خلال الفترة نفسها إلى 20-40%. كما ارتفع احتمال وقوع زلزال بقوة 8 إلى 8.6 درجة في منطقة توكاتشي بهوكايدو خلال الثلاثين عامًا القادمة إلى حوالي 20%.

تدمير ما يقرب من 1500 منزل

ويزداد قلق علماء الزلازل من احتمال وقوع زلزال ضخم قريبًا في صدع نانكاي، حيث تُسجل الزلازل القوية في هذه المنطقة مرة كل 100 إلى 150 عامًا. ومن المتوقع أن يشعر السكان بهزات قوية على طول الساحل الجنوبي لوسط هونشو، وكذلك في جزيرة شيكوكو والساحل الشرقي لجزيرة كيوشو. وقد يؤدي هذا الزلزال الضخم إلى حدوث تسونامي يتجاوز ارتفاعه 20 مترًا في بعض المناطق. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يصل عدد الضحايا إلى أكثر من 320 ألف شخص، بينما قد يتجاوز عدد الجرحى 620 ألف شخص. كما يُتوقع إجلاء حوالي 9.5 مليون شخص من مناطقهم.

ويُذكر أن آخر زلزال كبير في صدع نانكاي وقع في 21 ديسمبر 1946، وبلغت قوته 8.1 درجة. وقد أدى هذا الزلزال إلى مقتل 1300 شخص، وإصابة حوالي 2600 شخص، وفقدان 113 شخصًا، بالإضافة إلى تدمير 36 ألف منزل بشكل كلي أو جزئي. كما تسبب في حدوث تسونامي بلغ ارتفاعه 6 أمتار، مما أدى إلى تدمير ما يقرب من 1500 منزل آخر.

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