الثلاثاء 21 يناير 2025
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خارج الحدود

مصرع 16 شخصا في انهيارات أرضية بإندونيسيا

انهيارات أرضية بإندونيسيا،
انهيارات أرضية بإندونيسيا، فيتو

 أفادت تقارير إعلامية بمصرع 16 شخصًا جراء انهيار أرضي بجزيرة جاوة في إندونيسيا.

 

زلزال بلغت قوته 6.4 درجات

 وفي وقت لاحق؛ ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر جنوب تايوان فجرا ما أسفر عن إصابة 27 شخصا، ووقوع أضرار مادية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان:"إن الزلزال وقع في الساعة 12:17 صباحا وكان مركزه على بعد 38 كيلومترا جنوب شرق مقاطعة تشيايي وعلى عمق 10 كيلومترات".

 أضرار طفيفة إلى متوسطة

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن "شدة الزلزال بلغت 6 درجات".

ووردت تقارير متفرقة عن أضرار طفيفة إلى متوسطة في مدينتي تشيايي وتاينان.

إصابات طفيفة ومن بينهم ستة أشخاص

وأشارت إدارة الإطفاء في تايوان إلى أن "27 شخصا نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات طفيفة ومن بينهم ستة أشخاص تم إنقاذهم من منزل منهار في منطقة نانشي في مدينة تاينان، ووردت أنباء عن تضرر جسر على طريق سريع إقليمي".

ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات، رغم أن عمال الإنقاذ ما زالوا يقوّمون حجم الأضرار.

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أندونيسيا انهيار أرضي بجزيرة الأرصاد الجوية شدة الزلزال مدينة هاينان

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