مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 في تصادم ميكروباص وشاحنة بالوادي الجديد

لقى 6 أشخاص مصرعهم منذ قليل، وأصيب 10 آخرين فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع شاحنة على طريق تنيدة- منفلوط، بمحافظة الوادي الجديد، القرب من نقطة الكيلو 120.

تلقي اللواء محمد حامد مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع شاحنة نقل ثقيل على طريق تنيدة منفلوط بالقرب من نقطة الكيلو 120.

وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وإيداع جثث المتوفين بمشرحة المستشفى وجارى تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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