الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استدعاء ضحايا عصابة سرقة الهواتف المحمولة في الشرابية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة الشرابية باستدعاء ضحايا عاطلين متهمين بسرقة هواتف المواطنين بمنطقة الشرابية لمواجهتهم بالمتهمين.

البداية كانت عندما نجحت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشرابية، تخصص نشاطهما الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الشرابية أمن القاهرة قسم شرطة الشرابية

مواد متعلقة

حبس عاطلين بتهمة سرقة هواتف المواطنين في الشرابية

المشدد 3 سنوات لمسجل خطر بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في المطرية
ads

الأكثر قراءة

قطع رأسه وتجول بها وشرب من دمه، تفاصيل جديدة في جريمة الأقصر المرعبة (فيديو)

بيدي طفله فلوس كتير عشان يشرب سجاير، طليقة الشيف الشربيني تحرر محضرا جديدا ضده

السحب الممطرة تزحف، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة الأمطار المتوقعة خلال ساعات

منتخب مصر لكرة اليد يواجه آيسلندا في أول لقاءات الدور الرئيسي بمونديال اليد

طالبان ومديرا إنتاج، حارس عقار يطعن 4 أشخاص بمعهد السينما في الهرم

سائح أمريكي وخضع للتحقيق من قبل، من هو عبد العزيز القاضي منفذ عملية تل أبيب (فيديو)

إدارة ترامب تمنح موظفي التنوع والمساواة والشمول إجازة وتخطط لتسريحهم

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع اليوسفي والكانتلوب وانخفاض الجوافة والحرنكش

منوعات

المزيد

حرائق جديدة ورماد سام، جحيم لوس أنجلوس مستمر، وتحذيرات من عواصف اليوم

ترامب يمهد لبيع "تيك توك" إلى ماسك

محرك طائرة مقاتلة يبتلع ضابطة في تايوان

إيلون ماسك يسخر من بايدن لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

أسعار النحاس الأحمر والأصفر بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 21-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الهواتف الداعمة لمكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية