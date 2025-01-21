الثلاثاء 21 يناير 2025
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خارج الحدود

ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي في جنين لـ 50 شهيدا ومصابا

قوات الاحتلال الإسرائيلي،
قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن العدوان الإسرائيلي على جنين خلف حتى الآن 10 شهداء وأكثر من 40 جريحا.

 

بدء عملية عسكرية لجيش الاحتلال في مدينة جنين

 وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم الثلاثاء، إن "العمليات ستستمر طالما كان ذلك ضروريا، والأهداف هي الحفاظ على حرية العمل، وتدمير وتحييد البنية التحتية الإرهابية والقنابل الموقوتة".

وأطلق جيش الاحتلال اسم "الجدار الحديدي" على العملية العسكرية ضد جنين.

 

نتنياهو يعلق على العملية العسكرية في جنين

 زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية في جنين هدفها تعزيز الأمن في الضفة الغربية.

كما أوضح نتنياهو أنه بتوجيه من المجلس الوزاري أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك والشرطة عملية عسكرية في جنين.

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