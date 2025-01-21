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خارج الحدود

استشهاد 8 وإصابة 35 آخرين إثر العدوان الإسرائيلي على جنين

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد 8 أشخاص وإصابة أكثر من 35 مصابا آخرين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقوات الشاباك، ببدء تنفيذ عملية في مدينة جنين الفلسطينية بزعم "مكافحة الإرهاب".

 

بدء عملية عسكرية لجيش الاحتلال في مدينة جنين

 وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم الثلاثاء، إن "العمليات ستستمر طالما كان ذلك ضروريا، والأهداف هي الحفاظ على حرية العمل، وتدمير وتحييد البنية التحتية الإرهابية والقنابل الموقوتة".

 

وأطلق جيش الاحتلال اسم "الجدار الحديدي" على العملية العسكرية ضد جنين.

 

نتنياهو يعلق على العملية العسكرية في جنين

 زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية في جنين هدفها تعزيز الأمن في الضفة الغربية.

كما أوضح نتنياهو أنه بتوجيه من المجلس الوزاري أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك والشرطة عملية عسكرية في جنين.

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